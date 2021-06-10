الأسهم الأوروبية تتراجع الخميس مع توجه الأنظار إلى اجتماع «المركزي الأوروبي»

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، إذ هبطت أسهم شركات الطاقة وصناعة السيارات، فيما يركز المستثمرون على اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يُعقد في وقت لاحق اليوم الخميس، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

ونزل المؤشر “ستوكس 600 ” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.1% بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، لينهي سلسلة مكاسب استمرت على مدى أربعة أيام.

وتراجعت أسهم منطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” بنسبة 0.2% قبيل صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات وتوقعاته بشأن النمو الاقتصادي والتضخم.

وتلقّى المؤشر “فايننشال تايمز 100” البريطاني دفعة من قفزة 2.2 لسهم مجموعة “بي.تي”، بعد أن قالت شركة ألتيس جروب الأمريكية إنها استحوذت على حصة 12.1% في أكبر مشغّل لخدمات الهاتف المحمول وخدمات النطاق العريض في بريطانيا.

توقعات بإبقاء البنك المركزي الأوروبي على سياسات التحفيز النقدي

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الدوري، اليوم الخميس، في ظل توقعاته بإبقائه على أسعار الفائدة المنخفضة وإجراءات التحفيز النقدي الطارئة رغم المؤشرات على تزايد الضغوط التضخمية في مرحلة التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي الوقت نفسه يتوقع كثير من المحللين أن تشير رئيسة البنك كريستين لاجارد، خلال مؤتمرها الصحفي بعد الاجتماع، اليوم، إلى أن البنك يعتزم بدء دراسة تقليص برنامج شراء السندات البالغة قيمته 1.85 تريليون يورو (2.25 تريليون دولار).

كما يأتي اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قبيل انطلاق قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مطلع الأسبوع المقبل في بريطانيا، حيث يعتزم قادة الدول الأغنى في العالم بحث الجهود العالمية لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي بعد جائحة كورونا والخطوات اللازمة لتجنب الجوائح مستقبلًا.