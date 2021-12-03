بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تتراجع الخميس مع تعزيز قيود مكافحة «أوميكرون»

حذرت شركة أبل من تباطؤ الطلب على هاتف آيفون 13
أيمن عزام 9:54 ص, الجمعة, 3 ديسمبر 21 9:54 ص, الجمعة, 3 ديسمبر 21

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تراجعت الأسهم الأوروبية بما يزيد على 1%، الخميس مع تعزيز قيود مكافحة أوميكرون ، مما أثار مخاوف من تضرر التعافي الاقتصادي الذي لا يزال في بداياته. 
 

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 1.2 بالمئة، متخليّا عن أكثر من نصف مكاسب اليوم السابق عندما صار التعافي في القطاعات المعرضة للوباء سببا في أفضل أداء خلال الجلسة للمؤشر في نحو ستة أشهر. 

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 تعزيز قيود مكافحة أوميكرون

ووافقت ألمانيا، الخميس على فرض قيود جديدة لمواجهة كوفيد-19، كما شددت الولايات المتحدة قيود السفر بعد أن قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن سلالة أوميكرون تظهر أن الوباء ربما يستمر «لبعض الوقت». 
 

وانخفضت أسهم شركات السفر والترفيه، التي كانت الأكثر تضررا من قيود التنقل، 2.6 بالمئة، مما رفع الخسائر هذا العام إلى سبعة بالمئة، وهو أداء أضعف كثيرا من نظيره في القطاعات الرئيسية الأخرى التي في طريقها لتحقيق مكاسب في خانة العشرات. 

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ويبتعد المؤشر ستوكس 600 الآن بنحو خمسة بالمئة عن القمم التي بلغها في منتصف نوفمبر. 


وكانت أسهم التكنولوجيا أكبر الخاسرين في أوروبا إذ انخفضت أسهم شركات أشباه الموصلات إنفنيون تكنولوجيز وإيه.إم.إس وإيه.إس.إم.إل بما يتراوح بين 4.4 بالمئة و5.7 بالمئة على خلفية تقرير أفاد بأن شركة أبل حذرت من تباطؤ الطلب على هاتف آيفون 13 الذي تنتجه. 

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كما تراجع سهما شركتي السلع الفاخرة هيرميس وريتشمونت 3.1 بالمئة و2.1 بالمئة على التوالي رغم إدراجهما على المؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية. 

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بقلم أيمن عزام

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