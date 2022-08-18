الأسهم الأوروبية تتراجع الخميس قبل صدور بيانات التضخم و مخاطر الركود

تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات متقلبة يوم الخميس بعد أن ألمحت عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة الشهر المقبل حتى مع اشتداد مخاطر الركود، بالتزامن مع ترقب بيانات التضخم لشهر يوليو المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر” ستوكس 600″ الأوروبي 0.1 % ليحوم قرب أدنى مستوياته منذ أسبوع.

وقادت شركات التعدين والبنوك الخسائر، في حين ارتفعت أسهم الطاقة 0.4 % مع استقرار أسعار النفط الخام.

وقالت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل إن توقعات التضخم في منطقة اليورو لم تظهر تحسنا يذكر منذ رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في يوليو، مما يشير إلى أنها تحبذ زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ولم يقدم محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو أي مؤشرات إيجابية يوم الأربعاء بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر يوليو تموز والمقرر صدورها الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.

ومن بين الأسهم الأوروبية، انخفض سهم شركة جيبريت السويسرية لصناعة مستلزمات السباكة 3.4 % بعد أن قالت إن أرباحها الفصلية تراجعت بمقدار الخمس في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار.

وكان سهم آدين من بين أكبر الخاسرين إذ انخفض 13.6 % بعد أن نشرت شركة المدفوعات الهولندية نتائج النصف الأول من العام.