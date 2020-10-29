الأسهم الأوروبية تتراجع الخميس في جلسة تداول متقلبة

تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الخميس في جلسة تداول متقلبة، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته التيسيرية الحادة دون تغيير ونوه إلى مزيد من الدعم في ديسمبر.

جلسة تداول متقلبة

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1%، بعد أن هبط بنسبة 1% أثناء الجلسة.

وذلك بعد أن قاوم المركزي الأوروبي ضغوطا للكشف عن حزم تحفيز إضافية.

ومقابل هذا، قدم البنك أوضح إشارة على الإطلاق لاعتزامه إقرار تيسير جديد في اجتماعه القادم بديسمبر.

وجاءت تحركات اليوم بعد أن كانت أسواق الأسهم قد هوت، أمس الأربعاء.

وأقبلت ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا، على فرض قيود لا تقل صرامة عن تلك التي دفعت الاقتصاد العالمي في وقت سابق من العام إلى أعمق ركود في أجيال.

وذلك بسبب زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتعافى المؤشر داكس الألماني من أدنى مستوياته في خمسة أشهر ليغلق مرتفعا بنسبة 0.3% بدعم من أسهم قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا.

وكان أداء المؤشر الإسباني إيبكس ضعيفا وأغلق منخفضا بنسبة 1% ليصل إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر.

ودعا البنك المركزي الأسباني إلى اتخاذ موقف أكثر جراءة من قبل البنك المركزي الأوروبي لمساعدة الشركات والأسر على مواجهة تبعات أزمة فيروس كوفيد-19.

وحذر البنك كذلك من المخاطر التي تهدد استقرار القطاع المصرفي.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا في القارة الأوروبية بنسبة 1.1% مدعوما من قفزة بنسبة 6.5% لأسهم إيه.إس.إم إنترناشونال الهولندية لمعدات صناعة الشرائح الإلكترونية بعد أن رفعت توقعاتها للربع الأخير من العام.

وارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 1% رغم تراجع أسعار النفط بدعم من أسهم شركة رويال داتش شل النفطية العملاقة التي ارتفعت بنسبة 3.6%.

وزادت شل التوزيعات النقدية بعد أن تخطت بسهولة توقعات الأرباح للربع الثالث من العام.

وقاد الرابحين قطاع السفر الذي سجل أكبر مكاسب خلال ثلاثة أسابيع.

وجاء الصعود مدعوما بقفزة حققتها شركة فلاتر انترتينمنت بنسبة 8.3% مع تزايد احتمالية قيدها في مؤشر ايروستوكس 50 للأسهم القيادية.

وقفزت أسهم شركة أي.اس.إي.كيو الإيرلندية بتسجيلها أفضل أداء يومي منذ مايو.

وهوي سهم نوكيا 18.5% بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله.