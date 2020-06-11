الأسهم الأوروبية تتراجع الخميس بقيادة شركات السيارات

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بقيادة شركات السيارات مسجلة أسوأ أداء لها خلال 11 أسبوعا بعد أن أصدر بنك الاحتياط الفيدرالي توقعات اقتصادية متشائمة.

وتصاعدت بجانب هذا مخاوف تعرض البلاد لموجة إصابات ثانية من فيروس كورونا.

شركات السيارات تتراجع

وهبط مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 4.1% مسجلا تراجعا لليوم الرابع على التوالي وقادت الخسائر أسهم شركات السيارات.

وهبطت أسهم شركة فيات كرايسلر بنسبة 7.7%، وهبطت كذلك أسهم شركة بي.اس.أ المنتجة لسيارات بيجو بنسبة 10%.

وذلك بعد تقرير أشار إلى أن شركات السيارات ستخضع لتحقيقات من الاتحاد الأوروبي ضمن جهود مكافحة الاحتكار بشأن صفقة دمج بقيمة 50 مليار دولار.

وتراجعت أسهم شركة رينو بنسبة 14.1% بعد أن قال رئيس مجلس إدارتها إن التأميم غير مطروح للنقاش.

وحصلت الشركة مؤخرا على قرض بقيمة 5 مليارات يورو مدعوم من الدولة الفرنسية.

وتوقع بنك الاحتياط الفيدرالي انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.5% خلال عام 2020.

وتسهم احتمالية تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في إحباط آمال التخفيف السلس للقيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وأظهر تحليل أجرته وكالة رويترز ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بشكل طفيف صعودا من تراجعات استمرت لخمس أسابيع.

تراجع أسهم شركات السفر والترفيه

وتراجعت أسهم شركات السفر والترفيه بفعل تزايد توقعات التعرض لإصابات جديدة.

هبط سهم شركة سيناوورلد البريطانية لتشغيل الأفلام السينمائية بنسبة 17.1% مسجلة أكبر تراجع من بين الأسهم المقيدة على مؤشر ستوكس أوروبا 600.

وهبطت أسهم شركة لوفتهانزا الألمانية بنسبة 9.1% بعد أن أقرت بعدم احتياجها لأكثر من 26 ألف وظيفة.

وأكدت الشركة استعدادها للتخلص من المزيد من الوظائف.

