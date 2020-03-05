الأسهم الأوروبية تتراجع الخميس بسبب مخاوف بشأن تبعات فيروس كورونا

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس لتنهي صعودا استمر ثلاث جلسات بفعل تغلب مخاوف جسامة التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا على التفاؤل بشأن قرارات البنوك المركزية تخفيف تأثير تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وسجلت أسهم العديد من شركات التعدين القيادية مثل شركة بي.إتش.بي جروب وشركة ريو تنتو أسوأ أداء من بين القطاعات، وخسر السهمان بنسبة 6 و7% على التوالي من قيمتهما خلال تداول اليوم.

الأسهم الأوروبية تتراجع

وتراجع مؤشر ستوكس أوربا 600 بنسبة 1.4% بعد صعود حالات الوفاة من فيروس كورونا إلى أكثر من 3,300 حالة.

وأصدرت العديد من الشركات تحذيرات بشأن أرباحها بسبب الإعاقات التي تسبب فيها الفيروس.

وساهمت آمال ضخ محفزات من قبل البنوك المركزية الرئيسية في تقليص التبعات الاقتصادية للفيروس خلال هذا الأسبوع.

لكن الشكوك لا تزال باقية بشأن قدرة البنوك المركزية على حماية الاقتصاديات الكبرى.

وأظهرت العدوى إشارات ضئيلة على بدء تراجع انتشارها عالميا، وقررت إيطاليا في هذا الأثناء غلق جميع مدارسها وأعلنت ولاية كاليفرونيا حالة الطوارئ.

لكن المستثمرين متفائلون بشأن خطة التحفيز التي تعتزم الحكومات والبنوك المركزية تنفيذها لحماية الاقتصاد العالمي.

المركزي الأوروبي يتجه لخفض الفائدة

ويتوقع المحللون أن يخفض البنك المركزي الأوربي الفائدة بنحو 10 نقطة أساس الأسبوع القادم.

سينضم البنك إلى بنك الاحتياط الفيدرالي ونظرائه في كندا واستراليا الذين قرروا خفض تكاليف الاقتراض.

وقال الوين دي جروت رئيس شركة ماكرو استراتيجي لدى شركة رابو بنك في امستردام :” خفض الفائدة ب 10 نقطة أساس سيصب بالكاد لصالح الاقتصاد.

سيكون الخفض بمثابة إشارة إلى الأسواق بأن البنك المركزي الأوروبي مستعد للتصرف واتخاذ تدابير أخرى”.

وهبطت أسهم شركات السفر والترفيه بنسبة 2.9% في ظل تسجيل القطاع أسوا أداء جراء الفيروس.

وهبطت أسهم شركات الطيران بعد هبوط سهم شركة فلابي الأقليمية للطيران ليصبح السهم أول وأكبر ضحية للعدوى.

وهبط سهم شركة أى.تي.في الإذاعية البريطانية بنسبة 12% بعد تحذيرها من تراجع إيراداتها من الإعلانات في أبريل بنسبة 10%.

وارتفعت أسهم لندن بنسبة 0.06% بعد أن قال محافظ البنك المركزي الانجليزي الجديد اندرو بيلي إن البنك ينبغي أن ينتظر لحين وضوح الرؤية بشأن الأضرار الاقتصادية الناشئة عن تفشي العدوى قبل اتخاذ أية قرار بشأن خفض الفائدة.

ومن بين الأسهم الأوروبية، هبط سهم شركة كونتنتال الألمانية لتوريد السيارات بنسبة 12.4% بعد أن سجلت صافي خسائر بقيمة 1.2 مليار يورو عام 2019.

تراجع الطلب العالمي على السيارات

وعانت الشركة من تراجع الطلب العالمي على سيارات الركوب، وهبط مؤشر السيارات الأوسع نطاقا بنسبة 3.4%.

ومن بين الأسهم الأوروبية، هبط سهم بنك إتش.إس.بي.سي القيادي بنسبة 1.2% بعد اكتشاف إصابة أكثر من 100 شخص من موظفيه بعدوى فيروس كورونا في فرع البنك في مدينة لندن.

وتراجع مؤشر البنوك الأوسع نطاقا بسبب الهبوط المنتظم في إيرادات السندات.

وقالت شركة فيتش للتصنيف الائتماني الخميس إن انتشار فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي سيؤثر على الاقتصاد في الدول الأقليمية ويقلص النمو في إجمالي الناتج المحلي.

ومقابل هذا، ارتفعت أسهم شركة ميرك للعلوم والتكنولوجيا بنسبة 4.6% بعد أن توقعت تحقيق نمو قوي في إيراداتها الأساسية لعام 2020.