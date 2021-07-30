الأسهم الأوروبية تتراجع الجمعة وسط مخاوف بشأن متغير دلتا

تراجعت الأسهم الأوروبية من مستويات قياسية اليوم الجمعة، حيث تغلبت المخاوف بشأن متغير دلتا سريع الانتشار والإجراءات التنظيمية في الصين على التفاؤل حول موسم الأرباح الفصلية والانتعاش الاقتصادي، وفقا لوكالة رويترز.

هيمنة مخاوف بشأن متغير دلتا

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمائة ، لكنه صعد للشهر السادس على التوالي في يوليو، في أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ 2012-2013 عندما ارتفع لمدة 12 شهرًا على التوالي. وتصدرت أسهم شركات السفر والترفيه وأسهم شركات التعدين أعلى الخاسرين.

وارتفع يونكريديتو الإيطالي 2.8٪ بعد أن حقق صافي أرباح أعلى من المتوقع ، وقال في وقت متأخر امس الخميس إنه شرع في محادثات رسمية مع الحكومة بشأن الاستحواذ المحتمل على منافسه بنك مونتي دي باشي دي سيينا، ليرتفع مونتي دي باشي بنسبة 3.4٪.

وارتفع سهم شركة إيسلو لوكستيكا بنسبة 3.4٪ حيث رفعت الشركة المصنعة لماركة ريبان توجيهها للعام بأكمله بعد مضاعفة الإيرادات في الربع الثاني.

ومن بين نصف شركات ستوكس 600 التي أبلغت حتى الآن ، تصدرت 67٪ تقديرات أرباح المحللين، وفقًا لبيانات ريفنتف، في حين أن هذا أقل من معدل الضرب البالغ 72٪ في الربع الأول ، إلا أنه لا يزال أعلى من معدل الـ51٪ في الربع المعتاد.

قال أوليفر كولين ، مدير صندوق الأسهم الأوروبية في انفيسكو إن ميل الأسهم الأوروبية نحو القطاعات الدورية ذات القيمة الرخيصة وزخم الانتعاش الأقوى في الربع الثاني قد لعب دورًا في تحفيز الاستجابة الإيجابية للسوق مؤخرًا.

وأظهرت بيانات أولية أن اقتصاد منطقة اليورو نما بقوة أكبر من المتوقع في الربع الثاني.

وانخفضت أسهم شركة آي.أ.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية 7.5٪ بعد أن قالت إن الطاقة الاستيعابية في الصيف سترتفع إلى 45 ٪ من مستويات ما قبل الوباء ، لكنها حذرت من استمرار حالة عدم اليقين الكبيرة.

تراجعت مجموعة الرعاية الصحية الألمانية فريزنيس بنسبة 3.9٪ بعد أن رفعت توجيه أرباحها لعام 2021، لكنها بدت حذرة بشأن المتغيرات الفيروسية الجديدة وتوقف تقدم التطعيم.