بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تتراجع الجمعة وسط تباطؤ نمو الوظائف في أمريكا

ارتفعت أسهم السيارات بنسبة 1.3%
أيمن عزام 8:57 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21 8:57 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21

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سجلت الأسهم الأوروبية أداءً متقلبًا مائلًا للانخفاض، اليوم الجمعة، حيث استوعب المستثمرون البيانات التي تظهر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، لكنها لا تزال تمثل أفضل أسبوع لها في شهرين حيث خفت المخاوف من ارتفاع التضخم، وفقا لوكالة رويترز.

تباطؤ نمو الوظائف

أظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 194 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، مقارنة مع توقع قدره 500 ألف وظيفة.

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وانخفض مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا ، بنسبة 0.5%.

وقادت الأسهم الأوروبية للنفط والسيارات المكاسب في أوروبا، بينما هبطت أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.4%؛ حيث أدى ارتفاع عائدات السندات إلى إضعاف جاذبية قطاع النمو المرتفع.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1% خلال الأسبوع ، حيث أدى التخفيف من رفع مؤقت لسقف الديون الأمريكية وتخفيف المخاوف من أزمة الطاقة إلى تهدئة ارتفاع أسعار النفط والغاز.

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وارتفعت أسهم شركات السفر في المملكة المتحدة ، بما في ذلك مالكة الخطوط الجوية البريطانية آي.أ.جي   وريان إير ، بنسبة تتراوح بين 0.4 و 1.6% مع استعداد بريطانيا لإلغاء متطلبات الحجر الصحي لكوفيد-19.

وارتفعت أسهم السيارات بنسبة 1.3%، منتعشة من عمليات بيع في سبتمبر، بسبب مخاوف بشأن اختناقات سلسلة التوريد ونقص الرقائق التي تضر بالإنتاج.

وارتفع سهم شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر بنسبة 2.6% مع ترقية  يو.بي.اس سهمها إلى “الشراء” من “المحايد” ورفع السعر المستهدف إلى 100 يورو من 79 يورو.

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بقلم أيمن عزام

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