الأسهم الأوروبية تتراجع الجمعة مع ارتفاع عوائد السندات

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الجمعة وارتفاع عوائد السندات بفعل توقعات بقفزة في التضخم بدعم من بيانات قوية للوظائف الأمريكية.

لكن المؤشر ستوكس 600 سجل مكاسب أسبوعية بدعم نمو قطاعات حساسة للنمو.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% في جلسة اليوم، إذ قادت الخسائر أسهم شركات السفر والخدمات المالية.

ارتفاع عوائد السندات

لكن المؤشر حقق ارتفاعًا 0.9% على أساس أسبوعي، مع شيوع التفاؤل بشأن تحقق التعافي الاقتصادي في نهاية المطاف خلال العام الحالي، وأقبل المستثمرون على قطاعات ستستفيد على الأرجح من هذا التعافي.

وفاقت أسهم شركات السيارات نظيراتها وقفزت 4.9%.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمس الخميس إن ارتفاعًا حادًا شهدته مؤخرًا عائدات السندات الأميركية لا يبرر التدخل من المركزي لخفضها.

وارتفعت عائدات السندات الأمريكية والأوروبية بعد تصريحاته، بينما تلقت العائدات الأمريكية دعمًا أيضًا من بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية، ما رفع توقعات التضخم.

وتسببت توقعات بصعود التضخم العام الحالي في رفع العوائد، وضغطت على شركات التكنولوجيا، مرتفعة النمو والقطاعات المقدمة لتوزيعات نقدية منتظمة مثل المرافق والرعاية الصحية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت أسهم التكنولوجيا هي الأضعف أداءً في أوروبا للأسبوع الثاني على التوالي، كما تراجع أيضًا قطاعا المرافق والرعاية الصحية.

الطلب الخارجي يدعم قطاع التصنيع

وأظهرت البيانات ارتفاع طلبيات السلع الألمانية مرتين في يناير متخطية التوقعات، إذ عوض الطلب الخارجي القوي ضعف الطلب المحلي.

ويتوقع المحللون أن يسهم الطلب الخارجي في دعم قطاع التصنيع في منطقة اليورو العام الحالي.

وارتفعت أسهم شركات النفط 0.7% مدعومة بارتفاع أسعار الخام لقرب أعلى مستوى في 14 شهرًا، بعد موافقة أوبك وحلفائها على زيادة الإمدادات في أبريل.

وهبط سهم مجموعة بورصة لندن لقاع مؤشر ستوكس 600 مع تدقيق المحللين في نفقات اندماجها مع شركة البيانات والتحليلات رفينتيف.

وانخفض سهم شركة داسو الفرنسية للطيران ثلاثة بالمائة بعد أن أعلنت عن انخفاض في الدخل التشغيلي الفصلي المعدل.