الأسهم الأوروبية تتراجع الجمعة تحت ضغط من تقارير أرباح مخيبة للآمال

تراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة نزولًا من قمم قياسية سابقة تحت ضغط من تقارير أرباح مخيبة للآمال، ومخاوف بشأن الأضرار الاقتصادية الناشئة عن فيروس كورونا، ما أوقف رواجا لافتا لها خلال الأسبوع الماضي.

وهبط مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.26%، لينهي انتعاشا استمر أربعة أيام، بينما قفزت أعداد الوفيات من فيروس كورونا الشبيهة بالإنفلونزا إلى 626 حالة.

واتخذت المزيد من الشركات قرارات بتعليق أعمالها في البلاد.

تضرر سوق الكماليات

وقالت شركة بيربيري جروب لمنتجات الموضة إن العدوى ألحقت أضرارًا بالطلب على الكماليات في الصين وهونج كونج التي تعد سوقا رئيسية للماركة البريطانية.

وشهدت أسهم القطاعات المتعرضة للصين مثل شركات المواد الأساسية والكماليات والسيارات تقلبات حادة خلال الأسبوعين الماضيين تحت ضغط من مخاوف بشأن فيروس كورونا.

وسجلت هذه الأسهم أكبر هبوط خلال اليوم، لكن الخسائر التي منيت بها الأسهم اليوم لم تمنع مؤشر ستوكس 600 من تحقيق أفضل مكسب أسبوعي له منذ نوفمبر 2018.

المستثمرون مطمئنون

و اطمأن المستثمرون بفعل المحاولات التي بذلتها الصين مطلع الأسبوع الماضي للتخفيف من تداعيات تفشي المرض.

وقال كريس بيوتشامب كبير محللي السوق لدى مؤسسة أي. جي: “انتعشت الأسهم بالفعل خلال الأسبوع، ما زاد من صعوبة صعودها مجددًا في تداولات نهاية الأسبوع، خصوصا في ظل انعدام اليقين بشأن الفيروس في الصين”.

صعود أسهم كريديت سويس

وارتفعت أسهم بنك كريديت سويس جروب السويسري صعودا من تراجع استمر طيلة فترات جلسة اليوم لينهي الجلسة مرتفعا بنسبة 0.2%.

وذلك بعد تنحي المدير التنفيذي للشركة تيدجان ثيان على إثر فضيحة تجسس شوهت سمعة البنك السويسري.

وهبطت أسهم شركة نورسك هايدرو للتعدين بنسبة 12% بعد تخلفها عن تقديرات فصلية للأرباح، وكذلك أسهم شركة يوميكور البلجيكية لإعادة التدوير بنسبة 10% بعد تخلف واحدة من وحداتها المهمة عن تحقيق أرباح.

وساهمت البيانات الاقتصادية التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الحالي في تعزيز آمال انتهاء التباطؤ الاقتصادي.

هبوط الناتج الصناعي الألماني

لكن أحدث البيانات أشارت إلى تسجيل الناتج الصناعي الألماني أكبر هبوط خلال عقد كامل في ديسمبر.

وقال الخبير الاقتصادي كارستون بريزسكي: “كانت البيانات سيئة لحد إحياء مخاطر إيراد بيانات بشأن إجمالي الناتج المحلي الأسبوع القادم تشير إلى عودة الركود إلى الاقتصاد الألماني”.

ومن بين النقاط المضيئة، ارتفاع أسهم شركة لوريال لصناعة أدوات التجميل إلى قمة قياسية، وصعود أسهم شركة يارا انترناشنال لتصنيع الأسمدة بنسبة 5.3% بعد أن حققت أرباح فصلية تخطت التوقعات.

صعود أسهم نوكيا

وارتفعت أسهم شركة نوكيا الفنلندية وشركة ايركسون السويدية بنسبة 6%، بعد أن قال النائب العام ويليم بار أن الولايات المتحدة وحلفائها ينبغي أن يدرسوا الحصول على حصة حاكمة في الشركات الأوروبية، حتى يتسنى لها مواجهة هيمنة شركة هواوي الصينية على تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية.

