الأسهم الأوروبية تتراجع الجمعة بسبب تقرير التوظيف الأمريكى

تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف الجمعة تحت ضغط من بيانات أشارت إلى نمو التوظيف الأمريكي بشكل يقل عن التوقعات مقابل انتعاش السياحة.

شركات السياحة

وصعدت أسهم شركات السياحة والترفيه، بعد أن رفعت شركة رايان اير توقعات أرباحها، وبعد إعلان مجموعة ايفولوشن جيمنج جروب المخصصة للعب القمار توصلها لاتفاق بشأن كازينو أمريكي يعمل عبر الإنترنت.

مبيعات الكريسماس

وارتفعت مبيعات الكريسماس والعام الجديد التي تخص شركة رايان اير المشغل الأرخص في أوروبا.

وصعدت أسهمها لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال عامين، وساهمت مبيعات الكريسماس كذلك في صعود أسهم شركة ايزي جيت ووز أير بنسبة 4% و7%.

السياحة والترفيه

وقفزت أسهم شركة إيفولوشن جيمنج جروب المخصصة للعب القمار التي تتخذ من السويد مقرا لها بنسبة 6% بعد أن أعلنت اتفاقها مع شركة باركس كازينو الأمريكية على تسليم الخدمات عبر الانترنت.

وارتفع مؤشر السفر والترفيه ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام ونصف.

ستوكس أوروبا 600

وتراجع مؤشر ستوكس أوروبا 600 في آخر لحظات التداول ليسجل بذلك أول هبوط له خلال أربعة أيام.

وصدرت بيانات تقل عن التوقعات بشأن نمو التوظيف في الولايات المتحدة في ديسمبر.

وتيرة التوظيف قوية

لكن وتيرة التوظيف ظلت قوية بالقدر الذي يكفي للمحافظة على نمو الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم.

وقال جاشوا ماهوني محلل السوق لدى شركة أي جي: “توقف الصعود الحالي في الأسهم بعد صدور تقرير توظيف أمريكي غير قوي”.

قمم قياسية

وتابع: “من المتوقع أن يشهد الأسبوع القادم التحول إلى القضايا الأكثر إيجابية، مع انتقال الاتفاق الأمريكي الصيني إلى بؤرة الاهتمام”.

وهبط مؤشر ستوكس أوروبا 600 الاسترشادي نزولًا من قمم قياسية في بداية الأسبوع تحت ضغط من مخاوف بشأن اندلاع صراع شامل بين الولايات المتحدة وإيران.

تهدئة النزاع

واستعادت الأسواق زخمها بدعم من مؤشرات ترجح تهدئة النزاع بين الدولتين، وتوقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع القادم.

تجارة التجزئة

وسجلت شركة بي & إم البريطانية لتجارة التجزئة أكبر تراجع لها خلال عام، بعد أن قالت إن مبيعاتها تباطأت خلال الكريسماس بسبب ضعف الأنفاق.

وهبطت أسهم شركة سوبردراي بنسبة 7% لتنضم إلى سلسلة التقارير التي صدرت الأسبوع الحالي.

وأشارت الأخيرة إلى أن شركات التجزئة البريطانية تعاني جراء ضعف النمو في مبيعاتها خلال الفترة التي تسبق الكريسماس.

وسجل مؤشر شركات بيع التجزئة البريطاني الجمعة أكبر تراجع خلال بين 14 أسبوعا.

شركات المرافق

وحققت شركات المرافق أفضل أداء من بين القطاعات الثانوية الأوروبية بدعم من صعود أسهم شركة أر دبليو إي الألمانية؛ لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال 5 خمس سنوات.

وتتوقع الشركة حصولها على تعويضات بقيمة 2 مليار يورو من الحكومة لاتخاذ الأخيرة قرارا بإغلاق محطات توليد الطاقة من الفحم.