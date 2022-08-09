الأسهم الأوروبية تتراجع الثلاثاء من أعلى مستوياتها في أسبوعين

هبطت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، متراجعة من أعلى مستوياتها في أسبوعين.

وانخفض مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.28% ما يعادل 1.24 نقطة ليبلغ مستوى 437.69 نقطة، ونزل مؤشر “يورو ستوكس 50” بنسبة 0.33% توازي 12.28 نقطة ليصل إلى 3744.94 نقطة، وذلك وفقاً لبيانات الأسواق الأوروبية.

وهبط مؤشر “كاك 40” الفرنسي نحو 9.9 نقطة أو ما نسبته 0.14% ليصل إلى 6515.18 نقطة، فيما انخفض مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.38% ما يوازي 51.7 نقطة ليبلغ مستوى 13635.99 نقطة.

وتراجع مؤشر “فوتسي ” البريطاني بنحو 5.72 نقطة أو ما نسبته 0.07% ليصل إلى مستوى 7476.65 نقطة.