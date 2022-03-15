بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تتراجع الثلاثاء مع تأثر شركات النفط بارتفاع إصابات كورونا في الصين

هبط المؤشر" ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 1.3% بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش
محمد عبد السند 12:05 م, الثلاثاء, 15 مارس 22 12:05 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في جلسة تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية وتضررت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية من القلق حيال ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الصين وزاد التوتر المتعلق بترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- هذا الأسبوع من الأثر السلبي على الأسهم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط مؤشر الأسهم الأوروبية “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 1.3 % بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش وتراجعت المؤشرات الفرعية لشركات التعدين والسفر والترفيه والنفط والغاز بما بين 1.4 و3.2%.

وتراجعت أسعار النفط الخام بنحو 5% ونزلت أسعار المعادن الصناعية وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية لارتفاع حالات الإصابة بـ”كوفيد-19″ في الصين أحد أكبر المستهلكين.

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وتراجع سهم متاجر إتش اند إم السويدية 3.2 % بعد أن أعلنت أن ارتفاع مبيعاتها الفصلية جاء متمشيا مع التوقعات.

أعلنت الصين تسجيل 3393 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، بحسب لجنة الصحّة الوطنيّة، وهي أعلى حصية يومية منذ فبراير 2020.

وأغلقت السلطات الصينية المدارس في شنجهاي وفرضت أيضا حجرا في الكثير من المدن الشمالية الشرقية، في وقتٍ تعمل أكثر من عشر مقاطعات في البلاد على احتواء بؤر تفشٍّ محلية للفيروس نتيجة ارتفاع في عدد الإصابات.

الصين تفرض الإغلاق الجزئي

وفرضت الحكومة إغلاقا جزئيا في مدينة جيلين في شمال شرق الصين، وفق ما نقلت سكاي نيوز عربية عن مسؤول الأحد، بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد.

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وقال تشانج يان، مسؤول الصحة في جيلين، خلال مؤتمر صحفي، إن تفشي الإصابات يُظهر أن “انتشار المتحوّر أوميكرون خفي وشديد العدوى وسريع ويصعب اكتشافه في المراحل المبكرة”.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 459 مليونا و802 ألف و605 إصابات.

وذكرت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و45 ألفا و820 وفاة، موضحة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 79.5 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.9 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.3 مليون.

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وتصدرت الولايات المتحدة وفقا لأحدث البيانات، قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ965 ألفا و105 وفيات، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ655 ألفا و557 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 515 ألفا و974 وفاة.

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بقلم محمد عبد السند

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