بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تتراجع الثلاثاء مسجلة أسوأ جلسة لها خلال شهرين

ومن بين الرابحين القلائل أسهم قطاعي النفط والغاز والموارد الأساسية.
أيمن عزام 8:27 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 8:27 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

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تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الثلاثاء، مسجلة أسوأ جلسة لها في حوالي شهرين، إذ أثارت عودة ظهور الإصابات بفيروس كورونا مخاوف من تشديد القيود، لكن أسهم الطاقة والتعدين ارتفعت مع صعود أسعار السلع الأولية.

الأسهم الأوروبية تتراجع

وهبط الاسترليني إلى 1.3344 دولار، ملامسًا أدنى مستوياته منذ 22 ديسمبر، بعد أن رشح الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول لفترة ثانية مدتها أربع سنوات، وهو ما يعزز توقعات السوق لزيادات في الفائدة في العام المقبل في الولايات المتحدة.

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أنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضًا 1.3%.

ومن بين الرابحين القلائل أسهم قطاعي النفط والغاز والموارد الأساسية.

وتلقّت أسهم شركات الطاقة دفعة من ارتفاع أسعار النفط بعد تحرك الولايات المتحدة للسحب من احتياطيات الطوارئ.

صعدت أيضًا أسهم شركات التعدين، بينما أشار محللون إلى أن تحسن الاتجاهات الاقتصادية في آسيا أعطى دعمًا للقطاع.

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وهبطت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية 3.4% مسجلة أكبر هبوط ليوم واحد في شهرين، مع تضرر جاذبية القطاع من احتمالات تزايد أسعار الفائدة.

تراجعت أسهم شركات السفر 1.8% بعد أن أصدرت الولايات المتحدة تحذيرًا بشأن السفر إلى ألمانيا والدنمارك بسبب تزايد الإصابات بكوفيد- 19 في البلدين.

ولامس مؤشر التقلبات يورو ستوكس 50، وهو مقياس القلق في أسواق الأسهم بأوروبا، أعلى مستوى له في سبعة أسابيع تقريبًا.

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بقلم أيمن عزام

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