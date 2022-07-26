الأسهم الأوروبية تتراجع الثلاثاء متأثرة بهبوط «يو.بي.إس» وأسهم المتاجر وسط مخاوف من الركود

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية متأثرة بتراجع أسهم متاجر البيع بالتجزئة وسهم بنك يو.بي.إس السويسري مما عوض أثر ارتفاع أسهم شركات النفط وسهم يونيليفر الذي زاد بعد توقعات بارتفاع المبيعات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ونزل المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.1% بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش وسط مخاوف من ركود اقتصادي.

ومن المقرر أن تخفض روسيا بدرجة أكبر إمداداتها من الغاز لأوروبا في حين يترقب المستثمرون رفعا محتملا للفائدة الأمريكية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء.

وكانت أسهم شركات البيع بالتجزئة أكبر خاسر ونزل مؤشرها الفرعي 2.3% متأثرا بتحذيرات بشأن الأرباح من سلسلة متاجر وولمارت الأمريكية.

وكان أكبر رابح سهم شركة يونيليفر الذي ارتفع 2.2% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للمبيعات في العام بأكمله.

ونزل سهم بنك “يو.بي.إس” السويسري 5.7% بعد أن سجل ربحا صافيا أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام.