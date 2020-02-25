الأسهم الأوروبية تتراجع الثلاثاء بفعل مخاوف فيروس كورونا

تراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء لتغلق عند أدنى مستوياتها خلال نحو شهرين بفعل تأثر الأسواق بالمخاوف من تحول فيروس كورونا إلى وباء وبعد خسائر حادة بالفعل في الجلسة السابقة.

الأسهم الأوروبية تتراجع

وتراجع مؤشر ستوكس 600 أوربا بنسبة 1.8% مع انتشار فيروس كورونا خارج الصين مما جعل المستثمرين يسارعون إلى إعادة تقييم التداعيات الاقتصادية المحتملة.

وفقد مؤشر ستوكس 600 أوربا نحو 700 مليار دولار من قيمته منذ إغلاق الجمعة.

كانت الأسواق سجلت مستويات قياسية مرتفعة في وقت سابق بدعم من آمال اقتصار تأثيرات الفيروس على الصين.

وذلك بجانب آمال إقرار البنوك المركزية محفزات لمواجهة أي رياح معاكسة، برغم تحذيرات بخلاف ذلك.

وتكبدت الأسواق خسائر بقيادة أسهم البنوك وشركات التأمين وسط تراجع عوائد السندات بسبب الهرولة صوب الأصول الآمنة.

وقال أندريا سيسيوني، مدير الاستراتيجية لدى تي.إس لومبارد، ”عوائد الخزانة كانت تقل عن القيمة العادلة بالفعل وهي تتراجع لأنها تقدم نوعا من التأمين ضد التحركات الضخمة بسوق الأسهم، لكن تراجع العوائد يؤذن بهبوط آفاق ربحية البنوك هي الأخرى.“

كومرتس بنك صاحب الأداء الأسوأ

وسجل سهم كومرتس بنك الألماني المدرج على مؤشر قطاع البنوك الأداء الأسوأ.

وهوى السهم في ختام التعاملات بنسبة 5.8%.

ومن بين الأسهم الأوروبية، نزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.9%. وذلك بينما هبطت أسهم إيطاليا بنسبة 1.4%. تواصل هذه الأسهم بذلك خسائرها من الجلسة السابقة.

وذلك وسط تقارير بأن بنوكا رئيسية تفرض قيودا على الرحلات إلى إيطاليا التي أصبحت بؤرة أكبر انتشار لفيروس كورونا في أوروبا.

وهوت أسهم شركات الطيران، التي تلقت أكبر ضربة يوم الاثنين.

وهوت أسهم شركات لوفتهانزا وإيزي جت ورايان إير بنسب تترواح بين 1.5 و3.6%.

شركات سارت عكس الاتجاه العام

وسارت عكس الاتجاه العام أسهم شركات مثل برودنشال البريطانية للتأمين.

وذلك بعد أن قال صندوق ثيرد بيونت للتحوط أن الشركة قد جمعت حصة أكثر من 2 مليار دولار ودعا الصندوق الشركة للانقسام إلى شركتين.

وهبطت أسهم شركة ليوني الألماني لقطع غيار السيارات بعد أن أوردت أرباحا تقل عن التوقعات.

وهبطت أسهم شركة ميجيت البريطانية للهندسة بنسبة 5% بعد أن حذرت من احتمالية تضررها جراء الفيروس ومشاكل شركة طائرات بيونج طراز ماكس 737.

وهبطت أسهم شركة ايسلور لوكسيتيكا لتصنيع النظارات بنسبة 2%.

وذلك بعد أن قررت الجهات الرقابية الأوربية المكافحة للاحتكار مواصل التحقيقات بشأن عرض شراء تقدمت به الشركة بقيمة 7.2 مليار يورو، وذلك لشراء شركة جراند فيشن الهولندية للعيون قبل أسبوعين.

وصدرت كذلك بيانات ضعيفة عن منطقة اليورو.

وأظهرت البيانات ركود النشاط الاقتصادي الألماني في الربع الأخير من العام الماضي بسبب شح الصادرات.

