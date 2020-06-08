الأسهم الأوروبية تتراجع الإثنين وسط خسائر أسهم شركات التكنولوجيا

أسهم شركات البترول صعدت بنسب تراوحت بين 0.7% و 3%

تراجعت الأسهم الأوروبية الإثنين نزولا من أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر وسط خسائر تكبدتها أسهم شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية، ما أحبط آمال الانتعاش خلال فترة ما بعد كورونا.

الأسهم الأوروبية تتراجع

وهبط مؤشر ستوكس 600 في ختام التعاملات بنسبة 0.3% وسط تحرك المستثمرين بعيدا عن القطاعات التي ظلت قوية خلال جولة بيعية جرت مطلع العام الجاري بضغط من جائحة كورونا.

وهبط مؤشر الرعاية الصحية في أوروبا بنسبة 0.6% وسط تراجع أسهم شركة استرازينكا بنسبة 2.7%.

وذلك بعد أن أوردت وكالة بلومبرج قيام الأخيرة بإجراء مفاوضات مع شركة جلياد ساينس الأمريكية المنافسة لإبرام صفقة دمج.

ومن المتوقع أن تؤدي صفقة الدمج إلى إنشاء أكبر شركة أدوية في العالم.

خسائر شركات التكنولوجيا

وهبطت أسهم شركات التكنولوجيا بقيادة شركة أ.اس.ام.ال انترناشنال لتصنيع الشرائح الالكترونية وشركة اس.تي.ام مايكرواليكترونكس التي هبطت أسهما بنسبة 4%.

ويقل مؤشر شركات التكنولوجيا الأوروبية حاليا عن قمته القياسية بنسبة 4.5%.

وقفزت، مقابل هذا، أسهم بنوك منطقة اليورو بنسبة 2% ما ساعد على صعود بورصات البنوك في أسبانيا وإيطاليا.

وصعدت أسهم منطقة اليورو بنسبة 39% صعودا من القيعان التي بلغتها في مارس.

ومقابل هذا، قفز مؤشر ستوكس أوربا 600 بنسبة 33% بدعم من إقبال الدول الأوروبية على إعادة فتح الأعمال وتخفيف الإغلاقات العامة التي استمرت عدة أسابيع.

وساعد تحسن البيانات الاقتصادية والمحفزات الجديدة على إنعاش آمال إنتهاء أسوأ مراحل أزمة جائحة كورونا.

صعود أسهم شركات البترول

وصعدت أسهم شركة رويال دويتش شل وشركة بي بي البريطانية وشركة توتال بنسب تراوحت بين 0.7 و 3%.

وذلك بدعم من صعود أسعار البترول بعد اتفاق كبار المنتجين على تمديد اتفاق يقضي بتخفيضات قياسية في الإنتاج.

وارتفعت أسهم شركات الترفيه والسفر لتتصدر مؤشر ستوكس أوروبا 600. وصعدت أسهم كارنفال ولوفتهانزا وساينوورلد بنسب تراوحت بين 8 و 9%.

وصعدت أسهم دانسك بنك بنسبة 7.5% بعد أن وافق بنك ال.اتش.في الاستوني على شراء محفظة الائتمان التابعة له.

وهبطت أسهم شركة وايركارد الألمانية للمدفوعات بنسبة 1.7% بعد أن فتح محققون تحقيقا ضد مجلس جمع أعضاء مجلس إدارته ضمن تحقيق في تلاعب سوقي.