بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تتراجع الإثنين منهية موجة مكاسب يومية

ارتفع سهم الشركة الفرنسية الموردة لقطع غيار السيارات فوريسيا بأكثر من 12%
أيمن عزام 9:43 م, الأثنين, 16 أغسطس 21 9:43 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

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انخفضت تعاملات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة  الإثنين، لتنهي موجة مكاسب يومية استمرت أكثر من 10 جلسات متتالية.

انتهاء موجة مكاسب يومية

وشهدت الأسهم الأوروبية انتهاء أطول موجة مكاسب منذ ديسمبر عام 2006 بفعل بيانات اقتصادية أضعف من التوقعات ووسط تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم.

وفي ختام الجلسة، هبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.5% أو نقطتين ليغلق عند 473.4 نقطة.

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وفشلت بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين في الوفاء بتوقعات المحللين، مع تداعيات ارتفاع إصابات وباء “كورونا” والفيضانات التي ضربت البلاد.

وارتفع سهم الشركة الفرنسية الموردة لقطع غيار السيارات فوريسيا بأكثر من 12% بعدما وافقت، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، على شراء حصة أغلبية في الشركة الألمانية هيلا مقابل 6.7 مليار يورو (7.9 مليار دولار).

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كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني 0.9% أو 64 نقطة، عند 7153 نقطة.

 وهبط “داكس” الألماني بنحو 0.3% أو 51 نقطة،  إلى 15.925 ألف نقطة.

 وتراجع “كاك” الفرنسي بنسبة 0.8% أو 57 نقطة،  مسجلًا 6838 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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