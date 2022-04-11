تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين الصباحية مع تعرض مؤشر الأسهم القيادية الفرنسي لضغوط، حيث توقعت استطلاعات الرأي أن يكون السباق محتدما بين الرئيس إيمانويل ماكرون ومنافسته المنتمية لليمين المتطرف مارين لوبان في الجولة الأخيرة من التصويت، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.7 % بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش. كما انخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4 %، وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.9 % وانخفض المؤشر “فايننشال تايمز 100” البريطاني 0.5%.

وضعت النتائج الجزئية ماكرون في المركز الأول متقدما على لوبان بعد الجولة الأولى من التصويت، ولكن مستطلعي الآراء في معهد ايفوب توقعوا نتائج متقاربة جدا للجولة الثانية المقررة في 24 أبريل، بنسبة 51 % لماكرون و 49 % لـ لوبان.

كان أداء الأصول الفرنسية ضعيفا في الآونة الأخيرة مع تقييم المستثمرين احتمال فوز لوبان. ففي حين أنها لم تعد تدعو إلى التخلي عن اليورو، فإن الأسواق غير مرتاحة بشأن أجندتها التي تشمل الحمائية والتخفيضات الضريبية.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة الفرنسي 0.2 بالمئة، لكن أسهم البنوك، مثل سوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول وبي.إن.بي باريبا ارتفعت بين 0.4 بالمئة و 5.2 بالمئة. وصعدت البنوك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو “عموما 0.7 بالمئة.

وارتفعت أرباح سوسيتيه جنرال عندما وافق على بيع حصته في روسبنك وشركات التأمين التابعة للبنك الروسي إلى إنتيروس كابيتال، وهي شركة مرتبطة بالملياردير فلاديمير بوتانين.

ماكرون يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

أظهرت عملية فرز أصوات الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون حيث حصل على 28.1%.

وحلت مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3٪، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب «فرنسا الأبية»، جان لوك ميلونشون على 20.1٪.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 65٪.

وقال موقع «فرانس أنفو» إن نسبة المشاركة تراجعت 4.4 نقطة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 حيث بلغت 69.42٪، فيما كانت 70.59٪ في عام 2012.

وأشار إلى أن أقل نسبة مشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية كانت عام 2022 بنسبة 58.45٪.