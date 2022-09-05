تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الاثنين الصباحية بعد أن مددت روسيا وقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم1 إلى أوروبا، مما أثار مخاوف بشأن أسعار الطاقة والنمو ودفع الحكومات إلى إعلان تدابير طارئة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ونزل المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية 1.6 % بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش بينما هبط المؤشر داكس الألماني 2.8%.

كما تراجعت أسهم شركات المرافق الألمانية يونيبر وآر.دبليو.إي وإي. أون وبي.إن.إي بين 3.5 % و11 %.

وأعلنت جازبروم الجمعة الماضية أن خط الأنابيب الرئيسي إلى ألمانيا سيظل مغلقا إلى أجل غير مسمى بينما كان من المتوقع إعادة تشغيله يوم السبت بعد ثلاثة أيام من أعمال الصيانة.

وحمل الكرملين أمس الأحد الساسة الأوروبيين مسؤولية الإبقاء على خط أنابيب الغاز الرئيسي مغلقا، قائلا إن عقوباتهم الاقتصادية أعاقت صيانة خط الأنابيب.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون خيارات لكبح أسعار الطاقة المرتفعة، منها تحديد سقف لأسعار الغاز وخطوط ائتمان طارئة للشركاء في سوق الطاقة. ومن المقرر أن يجتمع وزراء الاتحاد في التاسع من سبتمبر الجاري.

كما يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع والذي من المتوقع خلاله رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس للحد من التضخم الذي بلغ مستوى قياسيا.