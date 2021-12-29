الأسهم الأوروبية تتراجع الأربعاء مع التزايد السريع في إصابات كورونا

أبلغت فرنسا عن تسجيل أعلى معدل إصابات يومي على الإطلاق في أية دولة أوروبية

أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات، اليوم الأربعاء، على تراجع، مع تصاعد حالة القلق لدى المستثمرين حول التزايد السريع في إصابات كورونا في مختلف الدول الأوروبية.

وأبلغت فرنسا عن تسجيل أعلى معدل إصابات يومي على الإطلاق في أية دولة أوروبية، بعدما سجلت 208 آلاف إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وحذّر وزير الصحة الفرنسي “أوليفييه فيران” من تدهور الوضع الصحي في المستشفيات، مع تفاقم موجة الإصابات الجديدة، التي وصفها بـ”تسونامي”.

القلق من التزايد السريع في إصابات “كورونا”

وتتوافق تلك التصريحات مع ما قاله تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، إذ صرح بأن انتشار متحوري “دلتا” و”أوميكرون” يتسبب في حدوث “تسونامي من حالات الإصابات” في مختلف دول العالم.

على صعيد آخر صرح جون بيل، أستاذ الطب بجامعة أوكسفورد لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، بأن أعداد المرضى الملقحين داخل وحدات العناية المركزة لا يزال منخفضًا، مما يشير إلى أن المشاهد المروعة التي صاحبت موجات “كورونا” السابقة لن تتكرر.

وسجل مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي تراجعًا بنسبة 0.1% أو 0.5 نقطة ليغلق عند 487 نقطة، كما انخفض مؤشر “كاك” الفرنسي 0.3% (-19 نقطة) ليصل إلى 7161 نقطة.

وتراجع مؤشر “داكس” الألماني بنحو 0.7% (-111 نقطة) ليسجل 15.852 ألف نقطة، بينما ارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.7% (+48 نقطة) ليغلق عند 7420 نقطة في أول أيام تداوله بعد عطلة الكريسماس.