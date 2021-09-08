بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تتراجع الأربعاء قبل اجتماع المركزي الأوروبي

كان سهم نوكيان الفنلندية للإطارات الأسوأ أداء في القطاع إذ هبط 4.4%
أيمن عزام 8:43 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 8:43 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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سجلت الأسهم الأوروبية أكبر تراجع لها في ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء قبل يوم من اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي سيناقش صانعو السياسات خلاله خفضا لبرنامجه الخاص بالتحفيز في فترة الجائحة.

اجتماع المركزي الأوروبي

ونزل المؤشر ستوكس 600 الذي يركز على أوروبا 1.1% وقادت أسهم قطاع السيارات الخسائر متراجعة 2.2%.

وكان سهم نوكيان الفنلندية للإطارات الأسوأ أداء في القطاع إذ هبط 4.4% وسط خيبة أمل المستثمرين في أهداف الشركة الجديدة لهامش الربح.

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وتراجعت أسهم قطاعات الخدمات المالية والنفط والغاز والبنوك، الشديدة التأثر بالاقتصاد، نحو 1.3% في ظل خشية المستثمرين من أي تغيير لبرنامج البنك المركزي الأوروبي الكبير للتحفيز نظرا لارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة.

وبعدما بلغ المؤشر ستوكس 600 ارتفاعا قياسيا في منتصف أغسطس، يحوم الآن دون تلك المستويات مع استمرار قلق المستثمرين حيال سياسات البنك المركزي ومؤشرات على بطء النمو العالمي.

وتراجع سهم سيمنس جاميسا الإسبانية للتوربينات 8.6 %وكان أداؤه الأسوأ على ستوكس 600 بعدما خفض جيه.بي مورجان تصنيف السهم إلى “محايد”.

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وهبط سهم فيستاس الدنمركية للتوربينات أيضا 4.5%

كما تراجع سهم إي.كيو.تي السويدية للاستثمار 3.4% بعد صفقة طرح أسهم جديدة، في حين انخفض سهم ستيلانتيس 2.9% بعدما قالت دونغفنغ موتور هونج كونج إنها باعت أسهما في شركة صناعة السيارات مقابل نحو 600 مليون يورو.

ونزل سهم سانوفي الفرنسية للأدوية 2.5% بعد موافقتها على شراء شركة المستحضرات الدوائية الحيوية الأمريكية كادمون القابضة في صفقة قيمتها 1.9 مليار دولار.

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وارتفع سهم شركة التكنولوجيا الصناعية البريطانية سميثز جروب 2.6% بعدما وافقت على بيع وحدتها الطبية لشركة آي.سي.يو ميديكال، ومقرها الولايات المتحدة، مقابل 2.4 مليار دولار.

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بقلم أيمن عزام

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