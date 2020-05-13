الأسهم الأوروبية تتراجع الأربعاء بقيادة شركات السفر والسيارات والبنوك

حذر مسؤول أمريكي من التسرع في تخفيف العزل العام

تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الأربعاء بقيادة شركات السفر والسيارات والبنوك وسط تنامي مخاوف عودة حالات فيروس كورونا إلى الصعود وتبدد آمال التعافي الاقتصادي الأمريكي السريع.

الأسهم الأوروبية تتراجع

وهبط مؤشر ستوكس أوروبا بنسبة 1.9% ليصل إلى أدنى مستوى له خلال أسبوع مع تعمق الخسائر، بعد أن حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من امتداد فترة النمو الضعيف وهبوط الدخول بسبب الأزمة الصحية.

وهبط مؤشر السفر والترفيه والسيارات بنسبة 5% لكلا منها. وهبطت كذلك أسهم البنوك بنسبة 3.7%.

وهبطت أسهم بنك كوميرزبنك الألماني بنسبة 7.1% وبنك ABN Amro بنسبة 9.1%.

وخسر البنكان في الربع الأول بسبب احتياجهما إلى زيادة مخصصات خسارة القروض.

وهبط دويتش بنك بنسبة 6.4% بدعم من أنباء أشارت إلى تنازل كبار المدراء عن الأجر الثابت لشهر واحد ضمن جهود خفض التكاليف.

وهبطت أسهم شركة استون مارتن البريطانية للسيارات الفاخرة بنسبة 16%، بعد أن سجلت خسارة عميقة في الربع الأول. عقب هبوط المبيعات بنحو الثلث بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وخالفت الأسهم الأوروبية مكاسب التعافي القوي المتحقق في أبريل.

صعود الإصابات بعد تخفيف القيود

وأوردت كوريا الجنوبية وألمانيا والصين صعود الإصابات بفيروس كورونا بعد تخفيف القيود.

وحذر أحد كبار خبراء الصحة في الولايات المتحدة من التسرع في تخفيف العزل العام.

وطرح عضو بارز من الحزب الجمهوري تشريع يسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الصين، حال إخفاقها في إيراد تفاصيل كاملة حول الأحداث التي قادت إلى تفشي فيروس كورونا.

وهبطت أسهم شركة AMS منتجة المجسات بنسبة 8.7% بعد أن قالت أنها خططت لزيادة أخرى في رأس المال لتمويل الاستحواذ على شركة Osram.

وانهارت توقعات الأرباح بحدة في أوروبا.

ومن المرجح الآن قيام الشركات المدرجة على مؤشر ستوكس أوربا 600 بإيراد هبوط جماعي بنسبة 46.7% في الأرباح في الربع الثاني، نزولا من هبوط بنسبة 44.9% ورد في توقعات الأسبوع الماضي.

