الأسهم الأوروبية تتراجع الأربعاء بعد ارتفاع لثلاثة أيام وسط مخاوف من الركود

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية هبوطا في جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية بعد أن طغت المخاوف بشأن الركود العالمي على التفاؤل في الآونة الأخيرة إزاء إلغاء قيود الإغلاق في الصين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.7 % بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، ليضع حدا لزيادة استمرت ثلاثة أيام بعد جلسة تداول عصيبة في وول ستريت خلال الليل على خلفية بيانات قاتمة لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة.

وقاد المؤشر “داكس” الألماني الانخفاض بين المؤشرات الأخرى في المنطقة، إذ تراجع بنسبة 0.9 % قبل القراءة الأولية للتضخم الألماني المتوقع صدورها في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

وارتفع سهم إتش اند إم 0.7% بعد أن أعلنت ثاني أكبر سلسلة للأزياء في العالم عن نمو فاق التوقعات بنسبة 33 % في الأرباح ربع السنوية.

الصين تخفف قيود كورونا للمسافرين الدوليين

أنهت الصين إجراءات فترة الحجر الصحي للمسافرين الدوليين أمس الثلاثاء، في خطوة كبيرة نحو تخفيف ضوابط كوفيد التي استمرت لأكثر من عامين.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية، أمس الثلاثاء، أن المسافرين الأجانب سيحتاجون فقط إلى الحجر الصحي في منشأة مركزية، مثل فندق، لمدة 7 أيام عند وصولهم إلى الصين. وقالت اللجنة إن المسافرين سيحتاجون إلى قضاء 3 أيام إضافية في المنزل قبل أن يتمكنوا من الخروج من المنزل.

في السابق، كان على الوافدين من الخارج إلى الصين قضاء 14 إلى 21 يوما في الحجر الصحي المركزي، اعتمادا على مدينة الدخول والوجهة داخل البلد.

وذكر البيان أيضا أنه داخل الصين، سيحتاج المخالطون عن قرب لحالات كوفيد-19 المؤكدة أيضاً إلى قضاء 7 أيام في الحجر الصحي المركزي، تليها 3 أيام من المراقبة الصحية في المنزل.