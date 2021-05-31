بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تتراجع الأثنين في تعاملات خفيفة بسبب العطلات

الأسواق في بريطانيا والولايات المتحدة مغلقة الأثنين بسبب عطلة
أيمن عزام 10:20 م, الأثنين, 31 مايو 21 10:20 م, الأثنين, 31 مايو 21

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تراجعت سوق الأسهم الأوروبية نزولا من مستويات قياسية مرتفعة يوم الاثنين في تعاملات خفيفة بسبب العطلات في أسواق رئيسية لكن أجواء تفاؤل بتعاف اقتصادي سريع ساعدت المؤشر ستوكس 600 على تسجيل رابع شهر على التوالي من المكاسب.

وأنهى المؤشر القياسي الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.5 بالمئة متأثرا بهبوط المؤشر داكس الألماني والمؤشر كاك الفرنسي 0.6 بالمئة لكل منهما.

تعاملات خفيفة بسبب العطلات

والأسواق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة مغلقة يوم الاثنين في عطلة وهو ما يبقي حجم التعاملات ضعيفا بشكل عام.

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ومن بين أكبر الخاسرين في جلسة يوم الاثنين، هبط سهم دويتشه بنك 1.3 بالمئة بعد أن قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أبلغ البنك الألماني أنه اخفق في معالجة أوجه قصور مستمرة في قيود مكافحة غسل الأموال.

وعلى الرغم من استمرار القلق إزاء تزايد التضخم، سجل المؤشر ستوكس 600 زيادة قدرها 2.1 بالمئة في مايو  مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا بعد إغلاقات مرتبطة بجائحة فيروس كورونا وتجديد بنوك مركزية كبرى تعهدات بمواصلة تقديم دعم لمساعدة التعافي.

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واستبعدت  رئيسة البنك المركزي الأوروبي  كريستين لاجارد مناقشة إبطاء برنامج المشتريات الطارئة للسندات، مما دعم الثقة الأسبوع الماضي.

وأظهرت البيانات تسارع سعر المستهلك السنوي الألماني في مايو متخطيا مستهدف البنك المركزي الاوروبي المقرر عند أقل من 2%.

وصعد سهم شركة همنت السويدية لإدراج العقارات عبر الإنترنت بنسبة 2.7% بعد أن سجلت قفزة بنسبة 24% في المبيعات الفصلي، بدعم من الطلب على العقارات والمنازل الكبيرة.  

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بقلم أيمن عزام

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