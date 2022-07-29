الأسهم الأوروبية تتجه الجمعة لتسجيل أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2020

صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، خلال جلسة تداولات اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق أول مكاسب شهرية في أربعة أشهر، إذ طغت أرباح قوية للشركات على المخاوف من الركود العالمي، بينما تحوَّل التركيز الآن إلى التضخم في منطقة اليورو وبيانات الناتج المحلي الإجمالي المقرر أن تصدر في وقت لاحق يوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزاد المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.7% بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، مرتفعًا للجلسة الثالثة على التوالي، ويتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ نوفمبر من العام 2020.

وصعد المؤشر 2.3% منذ بداية الأسبوع، إذ يأمل المستثمرون في تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس انكماش أكبر اقتصاد في العالم للربع الثاني على التوالي.

وتلقّت أسهم السلع الفاخرة دفعة بعد ارتفاع مبيعات شركة هيرميس ارتفاعًا حادًّا في الربع الثاني، مدعومة بنمو سريع في أوروبا والولايات المتحدة،

وانتعشت بقوة في الصين في يونيو، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة المصنعة لحقائب بيركين 6.7%.

وصعدت أسهم إل. في. إم. إتش 1.4%، مما قدَّم أكبر دفعة للمؤشر ستوكس 600.

وتقدم سهم بنك بي. إن. بي. باريبا الفرنسي 3.4%، إذ أعلن عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثاني بعد انخفاض مخصصات القروض المعدومة.

ومن المقرر صدور قراءات أولية عن التضخم في منطقة اليورو في يوليو، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في وقت لاحق يوم الجمعة.