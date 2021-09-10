الأسهم الأوروبية تتباين الخميس بعد قرارات المركزي الأوروبي

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات الخميس بأداء متباين غلب عليه الصعود عقب إعلان قرارات المركزي الأوروبي ، والتي تضمنت رفع تقديرات النمو والتضخم لمنطقة اليورو، والإبقاء على الأوضاع النقدية كما هي، علاوة على البدء في خفض قيمة برنامج شراء الأصول الطارئ للوباء البالغة قيمته 1.85 ترليون يورو.

صدور قرارات المركزي الأوروبي

وارتفع مؤشر داكس30 الألماني إلى 15623 نقطة بعد إضافة حوالي 12 نقطة أو أقل من 0.1%.

وارتفع مؤشر كاك40 الفرنسي إلى 6684 نقطة بمكاسب بلغت 16 نقطة أو 0.3%.

وارتفع فوتسي ميلانو للبورصة الإيطالية أيضا إلى 25909 نقطة بعد إضافة حوالي 32 نقطة أو 0.2% في حين تراجع مؤشرا فوتسي100 لبورصة لندن وإيبيكس35 لبورصة إسبانيا بحوالي 1.1% و0.5% على الترتيب.

وكانت الفقرة التي أثرت إيجابا على حركة سعر العملة الأوروبية الموحدة في بيان الفائدة الصادر عن المركزي الأوروبي هي التي جاء فيها: “بناء على التقييم المشترك لأوضاع التمويل والنظرة المستقبلية للتضخم، يرى مجلس المحافظين أنه من الممكن الإبقاء على الأوضاع التمويلية المفضلة مع الخفض المعتدل في قيمة برنامج شراء الأصول الطارئ للوباء إلى مستويات أقل مما كانت عليه في الربعين الأول والثاني من العام الجاري”.

كما رفع المركزي الأوروبي تقديرات المدى الطويل للتضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% في 2021، و1.7% في 2022، و1.5% في 2023. وباستثناء الغذاء والطاقة.

رفع البنك المركزي تقديرات التضخم في أسعار المستهلك إلى 1.3%، و1.4%، و1.5% لسنوات 2021، و2022، و2023 على الترتيب.

كما ظهرت توقعات، قبل إعلان قرارات السلطات النقدية الأوروبية، بأن يعلن المركزي خفض قيمة التحفيز الطارئ الخاص بمعالجة الأضرار الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا في ديسمبر المقبل، وهو ما أضافت إليه بيان الفائدة الصادر اليوم أن البرنامج، برنامج شراء الأصول الطارئ للوباء، سوف يستمر حتى مارس 2022 على الأقل.