بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تتباين الأربعاء بعد بيانات بشأن التضخم

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا 4.2%
أيمن عزام 8:28 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 8:28 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

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شهدت أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية تباينًا في ختام جلسة تداولات اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات بشأن التضخم ونتائج أعمال فصلية لشركات.

وأكدت بيانات رسمية صعود مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 4.1% في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، ما يُمثل أكثر من ضعف المستهدف من جانب البنك المركزي الأوروبي.

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صدور بيانات بشأن التضخم

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا 4.2% خلال أكتوبر على أساس سنوي بأعلى من التوقعات البالغة 3.9%، لتسجل أعلى قراءة منذ 2011.

وعلى جانب آخر، حذر البنك المركزي الأوروبي من تزايد تقييمات العقارات والأسواق المالية، مع استمرار التعافي من تداعيات جائحة “كوفيد-19” ووسط السياسة النقدية التيسيرية.

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وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2% أو 0.7 نقطة عند 489.9 نقطة.

وفي حين تراجع “فوتسي 100” البريطاني بنحو 0.5% (-35 نقطة) إلى 7291 نقطة.

استقر “داكس” الألماني عند 16.251 ألف نقطة، وصعد “كاك” الفرنسي بوتيرة هامشية بلغت 0.06% (+4 نقاط) مسجلًا 7156 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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