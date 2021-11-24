بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تتباين الأربعاء بعد بيانات اقتصادية

ثقة الأعمال في ألمانيا تراجعت إلى 96.5 نقطة في نوفمبر
أيمن عزام 9:58 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21 9:58 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

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تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة تداولات اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية ومع رصد تطورات أزمة وباء “كوفيد-19” في القارة العجوز. 

صدور بيانات اقتصادية

وأظهر مؤشر “إيفو” أن ثقة الأعمال في ألمانيا تراجعت إلى 96.5 نقطة في نوفمبر الجاري من 97.7 نقطة في الشهر الماضي، وسط مخاوف مرتبطة بالتضخم وأزمة سلسلة التوريد وتسارع إصابات الوباء. 

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وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة هامشية بلغت 0.09% أو 0.4 نقطة عند 479.6 نقطة. 

وزاد “فوتسي 100” البريطاني 0.3% (+19 نقطة) إلى 7286 نقطة. 

في حين تراجع مؤشر “داكس” الألماني بنحو 0.4% (-58 نقطة) مسجلًا 15.878 ألف نقطة. 

 وهبط “كاك” الفرنسي هامشيا 0.03% (- نقطتين) عند 7042 نقطة 

وحذرت منظمة الصحة العالمية من إمكانية تسجيل 700 ألف وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا في أوروبا وبعض أجزاء آسيا بحلول مارس، بعدما تجاوز عدد الضحايا 1.5 مليون في 53 دولة في الإقليم الأوروبي. 

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واتجهت النمسا إلى فرض إجراءات إغلاق جديدة لوقف تسارع إصابات الوباء، فيما تدرس المزيد من الدول اتخاذ خطوات مماثلة. 

وعلى جانب سياسي، توصل ائتلاف بين الأحزاب في ألمانيا إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة، ما يشمل تولي “أولاف شولتز” منصب المستشار الألماني خلفًا لـ”انجيلا ميركل” التي استمرت في المنصب لمدة 16 عامًا. 

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بقلم أيمن عزام

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