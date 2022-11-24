الأسهم الأوروبية تبحث عن اتجاه وسط تقييم المستثمرين توقعات سعر الفائدة

استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تداولات اليوم الخميس الصباحية دون تغير يذكر بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، وأيضا في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مؤشرات جديدة من البنك المركزي الأوروبي.

وهبط المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.03% بحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش وسط أحجام تداول منخفضة ربما بسبب عطلة عيد الشكر بالأسواق الأمريكية.

وأغلقت أسهم “وول ستريت” على مكاسب قوية يوم الأربعاء بعدما أظهرت وقائع اجتماع البنك المركزي الأمريكي اتفاق “أغلبية كبيرة” من صانعي السياسات على أنه “سيكون من المناسب قريبا على الأرجح” إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن ينشر البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من يوم الخميس محضر اجتماعه لشهر أكتوبر تشرين الأول الذي رفع فيه أسعار الفائدة 75 نقطة أساس لكنه قال إنه أحرز تقدما “كبيرا” بالفعل في مسعاه لمكافحة قفزة تاريخية في التضخم.

وانخفض سهم ريمي كوينترو 2.7% بعدما قالت الشركة المصنعة لكونياك ريمي مارتن إن نتائجها عن النصف الثاني من العام ستعكس عودة إلى اتجاهات الاستهلاك الطبيعية بعد عامين من “النمو الاستثنائي”.

وهوى سهم إليكتا 5.3 % بعدما حذرت شركة تصنيع أجهزة العلاج الإشعاعي من تضرر هوامشها في الربع الثالث نتيجة عدم التيقن بشأن ظروف الاقتصاد الكلي ومشاكل سلاسل الإمدادات.