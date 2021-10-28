الأسهم الأوروبية تبحث عن اتجاه الخميس وسهم فولكسفاجن يتخلى عن مكاسبه بعد إعلان النتائج

تفاوت أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية دون ظهور اتجاه واضح سواء صعودا أو هبوطا في جلسة تداولات الوم الخميس الصباحية، وحذرت بعض شركات صناعة السيارات الرائدة من تضرر الانتاج بسبب نقص الرقائق في حين أعلن عدد محدود من الشركات نتائج إيجابية، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وانخفض المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية 0.01 % بعد تراجع الأسهم العالمية عن ارتفاعاتها السابقة على خلفية مشكلات سلاسل الإمدادات العالمية التي تركز الضوء عليها مع إعلان نتائج الشركات.

ونزل سهم فولكسفاجن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، 2.7 % بعد أن خفضت توقعاتها للوحدات التي ستسلمها وأعلنت أرباحا فصلية أقل من المتوقع بسبب النقص العالمي في الرقائق. وهبط مؤشر قطاع السيارات 0.7%.

وعلى الجانب الإيجابي ارتفع سهم ايرباص 2.8 % بعد أن رفعت الشركة المستويات المالية المستهدفة للعام بكامله.

كانت “فولكسفاجن” قد سجلت تراجعا بمقدار الثلث تقريبا في مبيعات سبتمبر، حيث استمر النقص العالمي في أشباه الموصلات في التأثير على قطاع السيارات.

وأعلنت الشركة مؤخرا أنها سلمت الشهر الماضي ما مجموعه 626 ألف سيارة في جميع أنحاء العالم، بتراجع قدره 32.9 %، على أساس سنوي. وخلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، باعت أكبر شركة سيارات في أوروبا نحو سبعة ملايين سيارة، بزيادة قدرها 6.9 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وواصلت أرقام سبتمبر الاتجاه، الذي تم رصده في أغسطس الماضي، عندما تم تسجيل انخفاض على أساس سنوي 22.3%

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واضطرت “فولكسفاجن”، إلى جانب شركات سيارات أخرى في ألمانيا، إلى خفض نوبات العمل في كامل قطاع الإنتاج لأسابيع متتالية. ويجرى تخزين السيارات، التي أوشكت عملية تصنيعها على الانتهاء انتظارا لتسليم الرقائق الدقيقة.

وكان انخفاض المبيعات في الصين، أكبر سوق لشركة فولكسفاجن، حادا بشكل خاص، حيث انخفضت عمليات التسليم 41.8 %، الشهر الماضي على أساس سنوي، بينما بلغ الانخفاض في أمريكا الشمالية 11.2%

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وتضررت معظم العلامات التجارية لـ”فولكسفاجن”، باستثناء شركة الشاحنات “مان” والعلامات التجارية الصغيرة الفاخرة “بنتلي” و”لامبورجيني” و”بوجاتي”.