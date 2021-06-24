بورصة وشركات

الأسهم الأوربية تهبط الأربعاء مع ترقب تطورات «الوباء»

هوت أسهم شركات صناعة السلع الفاخرة الفرنسية
أيمن عزام 7:57 ص, الخميس, 24 يونيو 21 7:57 ص, الخميس, 24 يونيو 21

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الأربعاء ، رغم بيانات اقتصادية إيجابية ومع ترقب تطورات الوباء.

وهبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.7% ، أو ما يعادل 3 نقاط ، عند مستوى 453 نقطة.

 وتراجع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.2% ، أو ما يعادل 16 نقطة ، عند مستوى 7074 نقطة.

 ونزل مؤشر المؤشر الألماني “داكس” بنسبة 1.1% ، أو ما يعادل180 نقطة ، عند مستوى 15.456 ألف نقطة.

 وتقلص مؤشر “كاك” الفرنسي بنسبة 0.9% ، عند مستوى60 نقطة ، عند مستوى 6551 نقطة.

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بيانات اقتصادية إيجابية

وكشفت بيانات لمؤسسة “ماركت” ارتفاع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بأعلى وتيرة في 15 عامًا، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات المركب 59.2 نقطة في القراءة النهائية للشهر الجاري مقابل 57.1 نقطة في مايو الماضي.

ويترقب المستثمرون تفشي سلالة “دلتا” المكتشفة أولاً في الهند حول العالم، وسط مخاوف بشأن آثارها الملحوظة على حالات دخول المستشفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

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ويتوقع رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” عدم انتظام الرحلات الجوية للخارج حتى العام المقبل، كما طالب وزراء في الحكومة البريطانيين بقضاء عطلاتهم الصيفية في الداخل.

وهوت أسهم شركات صناعة السلع الفاخرة الفرنسية على خلفية خفض تصنيفات من جانب إتش.إس.بي.سي.

و هبط سهما كيرنج وهرمس الفرنسيتين 3.0 بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب بعد أن قال إتش.إس.بي.سي إن سوق السلع الفاخرة “قد تأخذ قسطا من الراحة لأنها قد تكون في وضع جيد بالفعل”.

وهوى مؤشر التجزئة الأوسع نطاقا 1.3 بالمئة.

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وكانت البورصتان الفرنسية والألمانية من بين أكبر الخاسرين على الرغم من بيانات أظهرت ازدهارا في نشاط قطاع الخدمات في يونيو  بكلا البلدين وسط تخفيف قيود مرتبطة بفيروس كورونا.

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بقلم أيمن عزام

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