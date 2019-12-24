الأسهم الأوربية تسجل ذروة قياسية جديدة الثلاثاء مع تراجع أحجام التداول

سجلت الأسهم الأوربية ذروة قياسية جديدة الثلاثاء في ظل إحجام المستثمرين عن التداولات الكثيفة قبل بدء أعياد الكريسماس وبدعم من التفاؤل بشأن النمو العالمي خلال 2020 وتقدم المحادثات التجارية الأمريكية الصينية.

مؤشر ستوكس أوربا 600

وارتفع مؤشر ستوكس أوربا 600 بنسبة 0.12% ليلامس أعلى مستوياته على الإطلاق.

بينما طرأت تغيرات طفيفة على مؤشر كاك الفرنسي ومؤشر إيبكس 35 الاسباني.

الشركات البريطانية

وانتعشت أسهم الشركات المحلية في بريطانيا ذات رؤوس الأموال المتوسطة لتتفوق مجددا على نظيرتها الأوربية بتسجيلها صعود بنسبة 0.6% وتصل إلى مستوى قياسي جديد.

بينما بلغ مؤشر الأسهم القيادية أعلى مستوياته خلال خمسة أشهر.

أكبر مكاسب

وتتجه الأسهم الأوربية لتسجيل أكبر مكاسبها خلال عقد كامل قبل اسبوع واحد من انتهاء عام 2019.

وتبدد خلال الأسابيع القليلة الماضية اثنان من أكبر المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي.

وهما يشملان الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والخروج الفوضاوي لبريطانيا من الاتحاد الأوربي (بريكست).

البريكست مؤكد

حقق بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني فوزا كاسحا في الانتخابات التي عقدت يوم 12 ديسمبر الجاري.

وبفضل هذا أصبح تنفيذ البريسكت مؤكدا بحلول 31 يناير القادم عند التوقيع على اتفاقية انسحاب من الاتحاد الأوربي.

وتشتمل هذه الاتفاقية على فترة انتقالية تمتد حتى نهاية عام 2020.

المستثمرون قلقون

وبرغم هذا يشعر المستثمرون بالقلق تجاه نتائج المفاوضات التي ستنعقد العام القادم بشأن الفترة التي ستلي خروج بريطانيا من الاتحاد.

وتستهدف هذه المفاوضات إقامة علاقات تجارية مستقبلية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.

لكن الموقف المتصلب لجونسون ربما يعظم مخاطر الإخفاق في التوصل لإتفاق.

بي ام دبليو

وكشفت شركة بي ام دبليو عن التحقيق معها بواسطة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن تقارير مبيعاتها.

ولأن البورصة الالمانية ستتوقف خلال عطلة الكريسماس فلن يظهر تأثير هذا على أسهم الشركة الالمانية إلا بحلول الجمعة القادم.

التحقيق مع بنك اسباني

وهبطت أسهم بنك بي بي في أ بنسبة 0.6%.

وذلك بعد أن أوردت رويترز قيام البنك المركزي الأوربي بمطالبة المحكمة العليا في اسبانيا بتقديم معلومات حول التحقيق مع البنك بتهمة التجسس.

البورصات الايطالية والسويسرية

البورصات الايطالية والسويسرية مغلقة الثلاثاء. ستظل معظم البورصات الأوربية مغلقة يومي 25 و 26 ديسمبر بمناسبة حلول أعياد الكريسماس ويوم الصناديق.