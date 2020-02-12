الأسهم الأوروبية ترتفع الأربعاء وسط تحسن الثقة لهبوط حالات فيروس كورونا

ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء لتصل إلى قمم قياسية وسط تحسن الثقة بدعم من تراجع عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا بينما تابع المستثمرين بقلق التأثير الاقتصادي للفيروس.

وارتفع مؤشر ستوكس أوربا 600 بنسبة 0.6% ليصل إلى 431.16 نقطة.

وارتفع كذلك مؤشر داكس الألماني في فرانكفورت بنسبة 0.9%.

ويبدو أن المستثمرين قد تجاهلوا البيانات التي أشارت إلى هبوط الإنتاج الصناعي بشكل فاق التوقعات في ديسمبر.

وانتعشت أسهم الشركات الحساسة للصين بدعم من تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء وتحسن التفاؤل بشأن تدابير السيولة في الصين.

أقل حالات إصابة

وأوردت الصين مطلع الأربعاء أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة منذ أواخر يناير.

عزز هذا تقديرات انتهاء الخطر الذي يشكله الفيروس بعد أن تسببت العدوى في وقوع أعطال واسعة النطاق لدى واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لأوربا.

وارتفعت أسهم شركات الموارد الأساسية والسيارات التي تعتمد بكثافة على الطلب الصيني بنسبة 0.7% و 1% على التوالي.

انتعاش شركات الكماليات

وارتفعت أسهم الكماليات بقيادة شركة كيرنج بدعم من تحسن الثقة جراء تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين. وارتفعت الأسهم الأوروبية والألمانية ليصلا إلى قمم جديدة.

وقفزت أسهم شركة كيرنج بنسبة 6.3%. وذلك بعد أن أوردت نتائج فصلية فاقت التوقعات.

وحافظت الشركة على تفاؤلها بشأن التوقعات الأطول زمنيا لكنها قالت أنها ستوقف الإنفاق في الصين بفعل مخاوف تفشي الفيروس.

وأدى هذا إلى صعود أسهم أخرى لشركات الكماليات مثل شركة لويس فوتون مالكة شركة ال.في.ام.اتش وشركة كريستين ديور وشركة هوجو بوس وشركة بيربري بنسب تترواح بين %1 و 3%.

صعود أسعار الحديد

وأدى صعود أسعار خام الحديد والمعادن الأساسية إلى ارتفاع أسهم شركات السلع والسيارات الحساسة للصين.

وذلك بعد أن أوردت الصين تراجع حالات الاصابة بالفيروس إلى أدنى مستوى خلال أسبوعين.

ويعزز هذا توقعات انتهاء العدوى بحلول أبريل القادم.

ويتوقع إدوارد مويا كبير المحللين لدى شركة اوندا نيويورك انتعاش شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

مضاعفة الناتج الصيني

وأضاف:” تتزايد التوقعات التي تشير إلى أن الصين ستصبح قادرة على الوفاء بهدف مضاعفة إجمالي ناتجها المحلي والدخل خلال العقد الحالي حتى 2020.”

لكن المستثمرين لا يزالوا يترقبون حالات تفشي أخرى شديدة للفيروس والتأثير الاقتصادي الصافي الناشئ عنها.

تباطؤ النمو في بريطانيا واليورو

وصدر تحذير من مؤسسة ستاندر اند بورز للتصنيف الائتماني.

وقالت المؤسسة أن تباطؤ الاقتصاد الصيني سيؤدي إلى تسجيل خفض في النمو الاقتصادي بنسبة 0.1% و 0.2% في بريطانيا ومنطقة اليورو العام الجاري.

وأوردت شركة ريو تنتو للتعدين الجهود الحثيثة التي تم اتخاذها لاحتواء الفيروس معتبرة أنها السبب وراء تباطؤ صادرات النحاس إلى الصين.

وارتفعت أسهم شركة ايفولوشن جيمنج للألعاب المدرجة على مؤشر ستوكس 600 بنسبة 14%.

ارتفعت كذلك أسهم شركة تريلبورج بنسبة 10% بعد نتائج أرباح فاقت التوقعات.

