الأسهم الأمريكية والدولار يصعدان بعد تنصيب جيروم باول لقيادة الاحتياطي الفيدرالي

تلقت الأسهم الأمريكية دعما من سلسلة من الصفقات المحتملة

صعدت الأسهم الأمريكية والدولار بعد أن قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن اعادة تعيين جيروم باول في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد كلا من مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 4.0% في التعاملات الصباحية.

صعود الأسهم الأمريكية

ويجئ اختيار باول وسط تنامي القلق بخصوص إخفاق البنك المركزي الأمريكي في التصدي لمعدلات التضخم المرتفعة.

وصعد النمو في سعر المستهلك بأسرع وتيرة خلال عقود وارتفعت توقعات نمو الأسعار بأعلى وتيرة منذ عام 2013.

وتلقت الأسهم الأمريكية دعما من سلسلة من الصفقات المحتملة، إذ قفزت أسهم شركة فونيدج القابضة بأكثر من 20%.

وقفزت أسهم شركة تليكوم إيطاليا بأكثر من 30% في أوروبا بعد أن تقدمت شركة كي.كي.ار بطلب لشرائها.

وهبطت الأسهم الأوروبية بعد تزايد القلق بخصوص تسبب موجة جديدة من الجائحة في إعاقة التعافي الاقتصادي.

تتداول الأسهم الأمريكية بالقرب من مستويات قياسية، متخطية بقية العالم، إذ يرى المستثمرون خيارات ضئيلة وسط تزايد معدلات التضخم واستمرار الجائحة التي أضرت بالتعافي العالمي.

وصعد مؤشر بلومبرج للدولار في الأسواق الفورية بنسبة 0.3%.

وهبط اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1244 دولار. وهبط الجنيه الاسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3406 دولار. وهبط الين الياباني بنسبة 0.6% إلى 114.67 أمام الدولار.