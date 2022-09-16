الأسهم الأمريكية تواصل تراجعها الجمعة وسط قلق متزايد من إعاقة النمو الاقتصادي

واصلت الأسهم الأمريكية تراجعها يوم الجمعة، وسط قلق متزايد من أن الزيادات الضخمة لأسعار الفائدة ستعوق النمو الاقتصادي، ومحا الدولار مكاسبه ليُتداول على نحو متباين مقابل العملات الرئيسية.

وهبط مؤشر “إس آند بي 500” بأكثر من 1%، ما دفع خسائر هذا الأسبوع إلى أكثر من 5%.

انخفض مؤشر “ناسداك 100” للأسهم التكنولوجية بنسبة 1.5%، وتجاوز انخفاض مؤشر “راسل 2000” للشركات الصغيرة.

وتراجعت أسهم شركة “فيديكس” بأكثر من 20% بعد أن سحبت شركة تسليم الطرود العملاقة توقعاتها للأرباح، مشيرةً إلى ضعف ظروف العمل.

تزايد مخاوف إعاقة النمو الاقتصادي

انتعشت الأسهم لفترة وجيزة من أدنى مستوياتها في الجلسة بعد استطلاع أجرته جامعة ميشيغان أظهر انخفاض توقعات التضخم.

وتواصل عائدات سندات الخزانة لأجل عامين ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2007، ما أدى إلى تعميق انقلاب منحنى العائد الذي يُنظر إليه على أنه إشارة ركود. لا تزال عقود المقايضات تعكس رفعاً لسعر الفائدة بـ75 نقطة أساس الأسبوع المقبل، مع ظهور بعض الرهانات على رفع الفائدة بـ100 نقطة.

قال فلوريان إيلبو رئيس قسم أبحاث الماكرو في لومبارد أودييه لإدارة الأصول: “هناك حالة كبيرة من عدم اليقين الكلي تهيمن الآن على الأسواق”.

تراجع فيديكس عن الأرباح التي كانت تستهدف تحقيقها، يأتي ذلك في الوقت الذي تبدأ فيه الشركات رسم صورة أكثر قتامة للاقتصاد.

قال مايكل هارتنت من بنك “أوف أميركا” إن ركود الأرباح من المرجح أن يدفع الأسهم الأميركية إلى مستويات منخفضة جديدة، وهي أقل بكثير من المستويات الحالية.

التضخم

أظهر استطلاع أجرته جامعة ميشيغان أن توقعات التضخم على المدى الطويل في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام في أوائل سبتمبر، حيث يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 2.8% على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2021. ويرون ارتفاع التكاليف بنسبة 4.6% خلال العام المقبل، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

رافائيل أولزينا-مارزيس ، الخبير الاقتصادي في بنك جيه سافرا ساراسين، قال إن احتمالية أن يصبح رفع سعر الفائدة “كبيراً” مرة أخرى في نوفمبر مرتفعة أيضاً. “علاوة على ذلك ، يجب أن تشير التوقعات الجديدة إلى أن مكافحة التضخم ستكون أكثر إيلاماً مما تم الاعتراف به سابقاً”.

المؤشر القياسي للأسهم في أوروبا يتجه إلى تحقيق خسائر لليوم الرابع، مع تضرر شركات البريد وتوصيل الطرود بعد تحذير فيديكس. تفوّق أداء المؤشر البريطاني حيث انخفض الجنيه الإسترليني إلى أضعف مستوى له مقابل الدولار منذ عام 1985.

قد يواجه المشاركون في السوق تقلباً إضافياً يوم الجمعة بسبب “انتهاء الصلاحية الفصلي” المعروف باسم “السحر الثلاثي”، مع انتهاء صلاحية العقود الآجلة للمؤشرات وخيارات المؤشرات وخيارات الأسهم، فيما تتم أيضاً مراجعة أوزان الأسهم بالمؤشرات الرئيسية.

كان النفط يتجه للانخفاض للأسبوع الثالث وسط تدهور الاقتصاد العالمي، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الطلب في وقت يجعل فيه الدولار المرتفع سعر النفط الخام أعلى بالنسبة لمعظم المشترين.