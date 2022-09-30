الأسهم الأمريكية تهوي إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020 بقيادة مؤشر ناسداك

هوت الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2020 خلال جلسة اليوم الخميس، على وقع تحذيرات جديدة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة.

وحسب بلومبرج، تأثرت التداولات باستمرار الاضطرابات الاقتصادية والبيانات المخية في أوروبا والتي أثارت قلق المستثمرين.

الأسهم الأمريكية اليوم

وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.9٪ خلال جلسة الخميس قبل أن يقلص خسائر مع إغلاق الأسواق ليقفل متراجعا 2.11% عند 3,640.47 نقطة.

كما انخفض مؤشر ناسداك 100 لشركات التكنولوجيا بنسبة 4٪ تقريبًا خلال الجلسة، لكنه أغلق متراجعا بنسبة 2.84% عند 10,737.51 نقطة.

وقاد سهم أبل التراجعات منخفضا بنسبة 6.1٪ بعد أن حذر بانك أوف أميركا من ضعف طلب المستهلكين على أجهزة الشركة الأكثر رواجا.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.54 لدى الإغلاق مسجلا 29,225.61 نقطة.

البورصة الأمريكية اليوم

وتراجعت البورصة الأمريكية اليوم بعد أن قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية سانت لويس أن المستثمرين قد فهموا الآن أنهم “لا يستطيعون الهروب من رفع أسعار الفائدة القادم في الأشهر المقبلة”.

ومهدت بيانات الاستهلاك الشخصي للأمريكيين والتي جاءت أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام، الطريق أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي للبقاء متشددا في سياسته لرفع الفائدة.

كما انخفضت طلبات البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى منذ أبريل، مما يدل على استمرار زخم الوظائف في سوق العمل، وهي جميعها مؤشرات تدل على أن الركود ليس وشيكا كما يعتقد البعض.