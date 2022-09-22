الأسهم الأمريكية تهبط مع سعي المستثمرين لاستيعاب آثار زيادة أسعار الفائدة

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تقلبا في نهاية التعاملات قبل أن تتراجع في آخر 30 دقيقة من الجلسة لتغلق على انخفاض في ظل سعي المستثمرين لاستيعاب أثر زيادة ضخمة أخرى في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- وتعهده بمواصلة السياسة النقدية المتشددة حتى 2023 لمحاربة التضخم، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وأنهت جميع المؤشرات الثلاثة على انخفاض بأكثر من 1.7 % ، حيث سجل مؤشر داو جونز الصناعي أقل مستوى له عند الغلق منذ 17 يونيو الماضي، كما أغلق المؤشران ناسداك وستاندرد اند بورز 500 عند أدنى مستوى لهما منذ أول يوليو و30 يونيو على التوالي.

وفي ختام اجتماعه الذي استمر يومين، رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة، مع وجود فرصة بنسبة 21 % لرفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في المستقبل.

ومع ذلك، أشار المجلس أيضا إلى نيته فرض المزيد من الزيادات الكبيرة.

وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي “عازمون بشدة” على خفض التضخم من أعلى مستوياته في أربعة عقود “وسيستمرون في ذلك حتى يتم إنجاز المهمة”، وهي عملية قال مرارا إنها لن تتم بدون آلام اقتصادية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 522.45 نقطة، أي 1.7 %، إلى 30183.78 نقطة، وخسر ستاندرد آند بورز 66 نقطة، أي 1.71 %، ليتراجع إلى 3789.93 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 204.86 نقطة، أي 1.79 %، إلى 11220.19 نقطة.