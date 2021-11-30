الأسهم الأمريكية تهبط في بداية تعاملات الثلاثاء

بعد تحذير من فاعلية لقاحات كوفيد- 19 في الوقاية من المتحور أوميكرون

هبطت الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول، اليوم؛ بفعل خسائر لقطاعات السفر والطاقة والبنوك بعد تحذير من الرئيس التنفيدي لشركة موديرنا لتصنيع اللقاحات بشأن فعالية لقاحات كوفيد- 19 في الوقاية من المتحور الجديد “أوميكرون”.

تراجع الأسهم الأمريكية

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضًا 78.95 نقطة، أو 0.22%، إلى 35056.99 نقطة، بحسب “رويترز”.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 15.02 نقطة، أو 0.32%، إلى 4640.25 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 66.34 نقطة، أو 0.42%، إلى 15716.50 نقطة.