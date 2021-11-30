بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تهبط في بداية تعاملات الثلاثاء

بعد تحذير من فاعلية لقاحات كوفيد- 19 في الوقاية من المتحور أوميكرون
أيمن عزام 10:08 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 10:08 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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هبطت الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول، اليوم؛ بفعل خسائر لقطاعات السفر والطاقة والبنوك بعد تحذير من الرئيس التنفيدي لشركة موديرنا لتصنيع اللقاحات بشأن فعالية لقاحات كوفيد- 19 في الوقاية من المتحور الجديد “أوميكرون”.

تراجع الأسهم الأمريكية

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضًا 78.95 نقطة، أو 0.22%، إلى 35056.99 نقطة، بحسب “رويترز”.

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وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 15.02 نقطة، أو 0.32%، إلى 4640.25 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 66.34 نقطة، أو 0.42%، إلى 15716.50 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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