الأسهم الأمريكية تهبط خوفًا من حديث جيروم باول تحت تأثير تهديد أعضاء الفيدرالي

توقفت المسيرة الصاعدة للأسهم الأمريكية بتراجع مؤشر داو جونز خلال تداولات أمس الجمعة بأكثر من 300 نقطة، مع توقف المستثمرين عن المراهنة على الصعود خوفًا من ضربات رئيس الفيدرالي، جيروم باول، المنتظر حديثه في جاكسون هول الأسبوع المقبل، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وتراجع داو جونز 292 نقطة، وتراجع ناسداك بنسبة 2%، فيما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بـ 1.3%.

قادت أسهم المستهلك السوق للهبوط، مع الضعف في قطاعات السفر والترفيه.

تراجعت أسهم: كارنيفال كوربوراشن، ورويال كاربيان كروز، وسيزار إنترتانمينت، وإكسبيديا.

كما تضررت قطاعات النمو بالسوق مثل قطاع التكنولوجيا، مع صعود جديد في عوائد سندات الخزانة، مع تصريحات أعضاء الفيدرالي الأخيرة التي تدل على أن جيروم باول، رئيس الفيدرالي، سيكون بنبرة شديدة التشدد.

وتراجعت ميتا بلاتفورمس بـ 3%، وتراجعت ألفابيت، وأمازون بعدها.

وتراجعت أسهم الرقائق الإلكترونية قرابة 3%، لتتخلى عن الجزء الأكبر من مكاسبها، مع سقوط شركة ابليد ماتيريالس بأكثر من 3%، رغم نتائج الأعمال الأفضل من المتوقع.

وقال جايمس بولارد، رئيس الفيدرالي في سانت لويس، إنه يدعم رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس، مما سيدفع معدل فائدة الأموال الفيدرالي للضغط بقوة على التضخم ليسقط.

فيما بدت إيستر جورج، رئيس الفيدرالي في كنساس سيتي، حذرة من زيادة معدلات الفائدة بقوة، وقالت إن البنك المركزي عليه أن يضع جميع الاعتبارات والتداعيات لقرار السياسة النقدية المقبل.