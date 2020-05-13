الأسهم الأمريكية تهبط بحدة الأربعاء وسط تحذيرات من استمرار الضعف الاقتصادي

هبطت الأسهم الأمريكية بحدة لليوم الثاني في ختام تعاملات الأربعاء بعد أن حذر محافظ بنك الاحتياط الفيدرالي جيروم باول من استمرار الضعف الاقتصادي بفعل جائحة كورونا.

وتعهد باول بالاستعانة بسلطات البنك المركزي الأمريكي عند الضرورة وطالب بضخ المزيد من المحفزات.

تحذيرات من استمرار الضعف الاقتصادي

وقال باول إن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج لبعض الوقت قبل أن يحقق التعافي المنشود.

وساد شعور بالارتياح لدى المستثمرين لتأكيد باول على عدم استعداد بنك الاحتياط الفيدرالي خفض أسعار الفائدة لما دون الصفر.

وأبدى البعض تخوفه من عدم الاستجابة لما طالب به البنك بشأن ضخ محفزات مالية.

وجاءت تعليقات باول عقب موجة بيعية حادة شهدتها الأسهم يوم الثلاثاء بعد أن قال خبير الأوبئة الأمريكي انطوني فاوتشي أن الفيروس ليس تحت السيطرة.

وأدت تعليقات فاوتشي إلى إثارة مخاوف بشأن قدرة الاقتصاد الأمريكي على إنهاء العزل العام المرتبط بفيروس كورونا والمستمر لأسابيع.

الأسهم الأمريكية تتراجع

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 482.86 نقطة أو بنسبة 2.03% ليصل إلى 23,281.92 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 52.7 نقطة أو بنسبة 1.87% ليصل إلى 2,816.42 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 175.93 نقطة أو بنسبة 1.95% ليصل إلى 8,826.62 نقطة.

وهبطت أسهم شركات الطاقة بأكثر من 4% لتسجل أكبر تراجع من بين قطاعات ستاندر اند بورز الرئيسية ال11.

وهبطت أسهم البنوك الحساسة لأسعار الفائدة بنسبة 4.5% بفعل هبوط عوائد أذون الخزانة الأمريكية.

وهبطت أسهم شركة رويال كاربين كروز بأكثر من 6% بعد أن طرحت سندات بقيمة 3.3 مليار دولار بضمان 28 من سفنها. وتوقعت الشركة تكبدها خسائر ثقيلة في الربع الأول.

