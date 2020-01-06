الأسهم الأمريكية تهبط اليوم للجلسة الثانية على التوالي بقيادة الشركات المالية

باع المستثمرون بعضا من الأسهم التي سطع نجمها خلال 2019 مثل أسهم التكنولوجيا

تراجعت الأسهم الأمريكية، اليوم الإثنين، للجلسة الثانية على التوالي تحت ضغط من هبوط أسهم الشركات المالية وشركات التكنولوجيا.

ويأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران؛ مما دفع المستثمرين لشراء أصول الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات الحكومية.

قمم قياسية

هبطت الأسهم الأمريكية نزولا من قمم قياسية بلغتها في جلسات سابقة نهاية عام 2019.

وذلك جراء مقتل قاسم سليماني القائد العسكري الإيراني بضربة جوية أمريكية الأسبوع الماضي.

وهددت الضربة الأمريكية بتفجر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

تحذير أمريكي

وهددت طهران بالانتقام لمقتل قاسم سليماني. ومقابل هذا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم انتقامي إيراني حتى لو كان هذا الرد لا يتناسب مع الإجراء الانتقامي الإيراني.

أسهم لامعة

وباع المستثمرون بعضا من الأسهم التي سطع نجمها خلال 2019 مثل أسهم شركات التكنولوجيا، وهبط مؤشر SPLRCT لأسهم التكنولوجيا.

وهبطت أسهم شركة آبل بنسبة 0.4% بعد أن خفضت تصنيف الشركة من ” الشراء بقوة” إلى “الشراء فقط”. وهبطت أسهم شركة مايكروسوفت بنسبة 0.4%.

أسهم التكنولوجيا

وهبط مؤشر فلادلفيا لأسهم التكنولوجيا SOX بنسبة 0.9% بعد أن ارتفع بنسبة 60% العام الماضي.

وهبطت أسهم بنوك أمريكية كبرى مثل جي بي مورجان وبنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي بنسب تراوحت بين 0.5% و 1.3%، وهبطت عوائد الخزانة الأمريكية.

مخاوف المستثمرين

وقال ريك ميكلر الشريك لدى شركة تشيري لين انفيستمنت في نيو فيرنون بنيو جيرسي:” التوترات في الشرق الأسوط تثير مخاوف المستثمرين بعد فترة عظيمة ماضية شهدت انتعاش الأسواق.”

وتابع:” من المؤكد أن البعض يستخدم هذه الأحداث كمبرر للتمهل والرجوع للخلف قليلا.”

أسهم الطاقة

وارتفع مؤشر الطاقة SPNY بنسبة 0.3% بدعم من صعود مؤشر LCOc1 لعقود خام برنت الآجلة إلى 70 دولار للبرميل.

وذلك بعد أن قرر ترامب التهديد بفرض عقوبات على العراق حال إجبار الجيش الأمريكي على الانسحاب من البلاد.

داو جونز

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 122.97 نقطة أو بنسبة 0.43% ليصل إلى 28,511.91 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 8,01 نقطة أو بنسبة 0.25% ليصل إلى 3,226.84 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 22.75 نقطة أو بنسبة 0.25% ليصل إلى 8,998.02 نقطة.

نمو الأرباح

وزادت القلاقل الجيوسياسية الأخيرة من مخاوف تسجيل الشركات معدلات نمو ضعيفة في الأرباح.

ومن المرجح أن يتسبب بنك الاحتياط الفيدرالي في إحباط اطول فترة انتعاش في الأسهم الأمريكية خلال 2020 حال تبنيه سياسات غير داعمة للبورصة.

بيونج

وهبطت أسهم شركة بيونج بنسبة 1.1%. وقال صحيفة وول ستريت جورنال أن بيونج المصنعة للطائرات تدرس خططا لجمع ديونا أكبر بغية تحسين مالياتها بعد سقوط الطائرة طراز ماكس 737.

شركات المرافق

ومقابل هذا، كان أداء مؤشر شركات المرافق ومؤشر خدمات الاتصالات هو النقطة المضيئة في تداولات اليوم. وارتفع الأخير بنسبة 0.4% بدعم من أسهم شركة الفا بيت.

وزاد عدد الأسهم الهابطة للتفوق على نظيرتها الصاعدة بنسبة 2.01 إلى 1 على مؤشر نيويورك وبنسبة 2.65 إلى 1 على مؤشر ناسداك.