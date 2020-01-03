الأسهم الأمريكية تهبط اليوم بعد مقتل قاسم سليمانى

هبطت الأسهم الأمريكية الرئيسية الجمعة نزولًا من قمم قياسية بلغتها سابقًا، بعد أن شنت الولايات المتحدة هجومًا في العراق أدى لمقتل قاسم سليماني القائد الإيراني.

ومن المتوقع اشتعال التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وهروب المستثمرين نحو أصول الملاذات الآمنة.

انتقام إيراني

وتعهدت إيران بالانتقام لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في هجوم جوي بأمر من الرئيس دونالد ترامب.

وهبط المؤشر الاسترشادي لعوائد السندات؛ ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 12 ديسمبر الماضي.

وهبطت أسهم بنوك مثل بنك أوف أمريكا وسيتي جروب وتسعة من بين 11 قطاعا رئيسيا مدرجا في مؤشر ستاندر اند بورز 500.

خسائر أكبر

وقال روبرت بفليك الخبير في استراتيجيات الاستثمار لدى مؤسسة سليت ستون لإدارة الثروة إن السوق أصبحت نقف على الحافة، كما أنها تتجه لخسارة جزء كبير من مكاسب الأمس.

وتابع: “يدور تساؤل حول تداعيات الضربة الجوية الأمريكية، وحول عما إذا كانت ستؤدي لحدث آخر أكثر استدامة”.

قلق المستثمرين

وارتفع مؤشر سي بي أو إي الذي يتتبع قلق المستثمرين ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 10 ديسمبر الماضي.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي، بنسبة 0.84% عند 28,625.30 نقطة، وهبط مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 0.77% ليصل إلى 3,232.88 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.80% ليصل إلى 9,019.28 نقطة.

قمم قياسية

وارتفعت المؤشرات الثلاثة الكبرى التي تتبع الأسهم الأمريكية يوم الخميس، بدعم من خطة صينية جديدة لدعم اقتصادها، وساهم هذا في تدعيم ثفاؤل المستثمرين بشأن التجارة والتوقعات العالمية.

انكماش التصنيع

وتأثرت الثقة سلبًا كذلك تحت ضغط من بيانات أظهرت انكماش قطاع التصنيع الأمريكي في ديسمبر بأكثر مستوى خلال عقد كامل.

شركات التعدين

وارتفعت أسهم شركات تعدين بدعم من ارتفاع أسعار الذهب، مثل شركة نيومونت جولدكورب وشركة كيركلاند ليك وشركة باراك جولد بنسبة تتراوح بين 0.7% و1.2%.

شركات السلاح

وارتفعت أسهم شركات تصنيع السلاح مثل لوكهيد مارتن ونورثروب جرمان بنسبة 3% لكلا منهما.

ومقابل هذا، هبطت أسهم شركة أمريكان إيرلاينز جروب وشركة سوث ويست إيرلاينز بنسبة 4.9% و 2.4% على التوالي. وارتفعت أسعار البترول بنسبة 4%.

تسلا

وارتفعت أسهم شركة تسلا لتحقق قمة قياسية جديدة، بعد أن سلمت سيارات تتخطى تقديرات حي المال في وول ستريت في ربعها الأخير من 2019.

الصاعدة والهابطة

وتخطت أعداد الأسهم الأمريكية الهابطة نظيرتها الصاعدة بنسبة 1.61 إلى 1 في مؤشر نيويورك، وبنسبة 1.65 إلى 1 في مؤشر ناسداك.

وبلغ مؤشر ستاندر آند بورز تسع قمم جديدة خلال 52 أسبوعا وقاع جديدة واحد فقط. ومقابل هذا بلغ مؤشر ناسداك 14 قمة جديدة و8 قيعان جديدة.



