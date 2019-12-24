الأسهم الأمريكية تهبط اليوم الثلاثاء مع اقتراب عطلات الكريسماس

هبطت الأسهم نزولًا من ذروة شبه قياسية تم بلوغها بدعم من تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

هبطت الأسهم الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نزولًا من مستويات شبه قياسية سابقة مع اقتراب عطلات الكريسماس وإقبال المستثمرين على جني الأرباح.

يجيء هذا في أعقاب ذروة سابقة كانت مدعومة بتحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وانتعاش التفاؤل بشأن سلامة الاقتصاد المحلي.

المؤشرات الكبرى

وقفزت المؤشرات الثلاث الكبرى في ختام تداولات الاثنين. وأسهمت تصريحات منسوبة للرئيس الأمريكية في إنعاش الآمال بشأن إبرام اتفاق تجاري بنهاية الأسبوع.

وقال ترامب إن الجانبين الأمريكي والصيني سيوقّعان المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري قريبًا جدًّا.

شركات التكنولوجيا

وهبطت أسهم شركات التكنولوجيات المُدرجة في مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 0.1%.

وقدمت هذه الأسهم أكبر مساهمة في هبوط المؤشر الاسترشادي.

تحسن أداء شركات التكنولوجيا وسجلت أفضل أداء حتى الآن خلال العام الحالي، وتمكنت من الصعود بنسبة 47%.

مؤشر ستاندر اند بورز 500

ويتجه مؤشر ستاندر اند بورز 500 الأوسع نطاقًا لبلوغ أفضل أداء له خلال العام الحالي منذ عام 2013.

وذلك بدعم من تحسن البيانات الاقتصادية المحلية وإقبال بنك الاحتياط الفيدرالي على تخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات.

هدوء ما قبل العطلات

وقال إدوار مايا، محلل الأسواق لدى شركة OANDA البحثية: “الفترة الحالية التي تسبق العطلات تتسم بالهدوء بالنظر إلى ورود تحديثات بناءة مع قرب إبرام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشهر المقبل.”

الكساد خلال ديسمبر

شعر المستثمرون بالقلق، مطلع الشهر الحالي، بشأن أسواق الأسهم استنادًا إلى الركود الذي كان السمة الغالبة خلال ديسمبر 2018.

وخلال تلك الفترة تصاعدت حدة الخلافات بين الولايات المتحدة والصين، مما رشح هذا الشهر ليصبح الأسوأ في حي المال بوول ستريت منذ الكساد الكبير.

مؤشر داو جونز

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 22.45 نقطة أو بنسبة 0.08% عند 28,529.08 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 2.31 نقطة أو بنسبة 0.07% عند 3,221.70 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 6.07 نقطة أو بنسبة 0.07% عند 8,939.58 نقطة.

تراجع التداولات

ومن المتوقع تراجع حجم التداولات، خلال الأسبوع الحالي، مع استعداد المتعاملين لبدء موسم العطلات.

وستغلق البورصات الأمريكية الرئيسية مبكرًا الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء المقبل، على أن تواصل الإغلاق حتى رأس السنة.

تحسن الطلب

وارتفعت أسهم شركة أدفانسيد مايكرو ديفايسس لتصنيع الشرائح الإلكترونية بنسبة 2.2%.

وذلك بعد أن رفعت شركة أر بي سي كابتل ماركتس مستهدفها السعري لأسهم الشركة المصنعة للشرائح الإلكترونية بدعم من تحسن الطلب على مركز البيانات.

أوبر تكنولوجيز

وارتفعت كذلك أسهم شركة أوبر تكنولوجيز بشكل طفيف بعد أن قالت الشركة إن مؤسسها ومديرها التنفيذي السابق ترافيس كلانيك سيستقيل من منصبه بنهاية العام الحالي.