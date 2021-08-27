بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تهبط الخميس وسط متابعة ندوة جاكسون هول

توقعات بالبدء في خفض مشتريات الأصول قبل نهاية العام الجاري
أيمن عزام 10:53 ص, الجمعة, 27 أغسطس 21 10:53 ص, الجمعة, 27 أغسطس 21

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 تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات  الخميس في ظل متابعة ندوة جاكسون هول ، وعقب صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.

متابعة ندوة جاكسون هول


وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم أن القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الثاني سجلت نموا بنسبة 6.6% بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل نمو بنسبة 6.7%.


وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت إلى 352 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي من 349 ألف طلب في القراءة السابقة بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 345 ألف طلب.

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هذا، وانطلقت فاعليات ملتقى “جاكسون هول” بشكل افتراضي حيث يضم محافظي عدد من البنوك المركزي أبرزهم محافظ الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول”.


وتحدث عدد من مسؤولي الفيدرالي في “جاكسون هول” عن توقعاتهم بالبدء في خفض مشتريات الأصول قبل نهاية العام الجاري على أن يتم التخلي عن هذه المشتريات تماما بحلول نهاية مارس القادم.


وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.4% أو ما يعادل 94 سنتا وأغلق عند  67.42 دولار للبرميل.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم أكتوبر بنسبة 1.6% أو ما يعادل 1.18 دولار وأغلق عند 71.07 دولارا للبرميل.


وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر “داو جونز” بنسبة 0.5% (ما يعادل 192 نقطة) إلى 35213 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35498 نقطة وأقل مستوى عند 35205 نقاط.


وهبط “إس أند بي 500” بنسبة 0.6% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 4470 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4495 نقطة وأقل مستوى عند 4468 نقطة.

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وتراجع “ناسداك” بنسبة 0.6% (ما يعادل 96 نقطة) إلى 14945 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 15059 نقطة وأقل مستوى عند 14939 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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