الأسهم الأمريكية تهبط الخميس وسط جولة بيعية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات أمس الخميس، وسط جولة بيعية مدفوعة بانعدام اليقين بخصوص وتيرة التعافي الاقتصادي الأمريكي.

جولة بيعية للأسهم الأمريكية

وهبط المؤشران ستاندرد اند بورز 500 و ناسداك اليوم نزولا عن المستويات القياسية المرتفعة المسجلة سابقا.

وبينما انتعشت سوق السندات وسط الفرار إلى الأمان، تراجعت المؤشرات الأمريكية الثلاثة.

وهبطت أسهم شركات المواصلات الحساسة للدورة الاقتصادية بنسبة 3.3%، لتسجل أكبر تراجع يومي لها منذ أكتوبر الماضي.

وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء، محاضر جلسات أحدث اجتماعاته التي أظهرت عدم اعتقاد البنك بعد في تعافي الاقتصاد بشكل كامل، وإن كان نقاش حول تشديد السياسة النقدية قد بدأ بجدية.

وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.7% أو 259 نقطة ليغلق عند 34.421 ألف نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.9% ما يعادل 37 نقطة ليسجل 4320 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% أو 105 نقاط ليصل إلى 14.559 ألف نقطة.

وهبطت قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الـ11، وسجلت أسهم الشركات المالية اكبر خسارة.

وصعد عدد العمال الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة على غير المتوقع إلى 373 ألف الأسبوع الماضي، مما يؤشر على أن تعافي سوق العمالة الأمريكية لا يزال هشا.

وتعزز المزاج الكاره للمخاطرة بفعل الإجراءات الصينية العقابية بحق الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة.

ووسعت الصين من فحصها للشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة لتشمل شركات أخرى غير تكنولوجية.

وهبطت أسهم شركة ديدي بنسبة 5.9% بينما خسرت أسهم شركتي على بابا وبيدو بنسبة 3.9% و3.7%.

ومن المقرر أن تبدأ البنوك الكبرى في إيراد نتائج أعمالها خلال الربع الثاني الأسبوع القادم.

ويتوقع المحللون تحقيق متوسط نمو في الأرباح بنسبة 65.4% للشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، صعودا من 54% بداية الربع الحالي، بحسب ريفنتف.