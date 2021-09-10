الأسهم الأمريكية تهبط الخميس بفعل الضغوط على قطاع الطاقة

مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا انخفض إلى 310 آلاف طلب

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الخميس متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق بالجلسة نتيجة الضغوط على قطاع الطاقة ، وذلك رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية.

استمرار الضغوط على قطاع الطاقة



وأظهرت بيانات حكومية صادرة الخميس أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا انخفض إلى 310 آلاف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض طفيف عند 343 ألف طلب من 345 ألفاً.



وعلى رأس أحداث اليوم، قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسية عند الصفر دون تغيير، كما أبقى على معدل الفائدة على الإيداع عند -0.5% تماشياً مع التوقعات.



وأبقى المركزي الأوروبي أيضا حجم برنامج شراء الأصول عند 1.85 تريليون يورور حتى نهاية مارس عام 2022، لكنه أكد على نيته إبطاء وتيرة شراء الأصول المرتبطة بجائحة “كورونا” بناءً على توقعات التضخم والتمويل.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.7% أو ما يعادل 1.16 دولار وأغلق الخام عند 68.14 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم نوفمبر بنسبة 1.6% أو ما يعادل 1.15 دولار وأغلق عند 71.45 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر “داو جونز” بنسبة 0.4% (ما يعادل 151 نقطة) إلى 34879 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35199 نقطة وأقل مستوى عند 34847 نقطة.



وتراجع “إس أند بي 500” بنسبة 0.5% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 4493 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4529 نقطة وأقل مستوى عند 4492 نقطة.



وهبط “ناسداك” بنسبة 0.2% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 15248 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 15352 نقطة وأقل مستوى عند 15245 نقطة.