بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تهبط الجمعة وسط مخاوف زيادة ضرائب الشركات

تراجعت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة
أيمن عزام 9:55 ص, السبت, 18 سبتمبر 21 9:55 ص, السبت, 18 سبتمبر 21

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أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض كبير في موجة بيع واسعة النطاق، الجمعة، وذلك في نهاية أسبوع حفل ببيانات اقتصادية قوية ومخاوف زيادة ضرائب الشركات والسلالة دلتا المتحورة من كوفيد-19 والتحولات المحتملة في الجدول الزمني لتقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مشترياته من الأصول.

وتراجعت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، إذ تكبد المؤشر ناسداك المجمع أكبر خسارة مع ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الأسهم المرتبطة بالنمو التي تقود السوق.

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كما تكبدت خسائر أسبوعية، وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز أكبر انخفاض له في أسبوعين منذ فبراير.

وأغلق المؤشر داو جونز متراجعاً 0.1% خلال الأسبوع عند 34583.17 نقطة وهذه خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 0.6% عند 4432.69 نقطة وهذا الأسبوع الثاني من الخسائر على التوالي.

 ونزل المؤشر ناسداك 0.5% إلى 15043.97 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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