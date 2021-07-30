بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تهبط الجمعة وسط خسائر في قطاع الخدمات

هبط سهم شركة كاتربيلر بنحو 2.74%
أيمن عزام 11:58 م, الجمعة, 30 يوليو 21 11:58 م, الجمعة, 30 يوليو 21

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هبطت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة، وقد سجلت خسائر في قطاع الخدمات الاستهلاكية، النفط والغاز الطبيعي والمؤسسات العامة.

وعند نهاية التداولات في نيويورك، هبط مؤشر داو جونز الصناعي 0.42%، ومؤشر ستاندرد اد بورز 500 بنحو 0.54%، وناسداك بنحو 0.71%.

خسائر في قطاعات الخدمات

ومن بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر داو جونز الصناعي، برز سهم شركة بروكتر آند جامبل، الذي ارتفعت قيمته 2.01% أو 2.80 نقطة، وبلغ سعره 142.28 عند الإغلاق.

 وفي المقابل، استمر ارتفاع  سهم شركة سيسكو سيستمز عند 0.56% أو 0.31 نقطة وأغلق عند سعر 55.38، في حين زاد سهم هونيويل إنترناشونال إنك 0.37% أو 0.87 نقطة بسعر 233.75 عند نهاية الجلسة.

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أما بالنسبة للأداء الأضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم شركة كاتربيلر  منخفضًا عند 2.74% أو 5.83 نقطة وتداول عند مستويات 206.73 عند الاغلاق.

وتراجع سهم بوينج بمقدار 2.21% أو 5.13 نقطة عند سعر 226.50، وهبط سهم شركة والت ديزني  عند 1.30% أو 2.31 نقطة بسعر 176.04.

ومن جهة أخرى، كان الأداء الافضل في مؤشر ستاندرد آند بور 500 من نصيب شركة كابري هولدنجز‎، إذ ارتفع سهمها بمقدار 12.51% عند سعر 56.31.

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وصعد سهم  شركة كي ال اي تينكور  عند 8.99% وأغلق عند مستويات 348.15، وسهم فورتف كورب نحو 5.20% وأنهى تداولاته عند سعر 72.63.

ومن بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، هبط  سهم شركة نيوول براندرز  بنسبة 9.07% وأغلق جلسته عند سعر 24.75.

وتراجع سهم شركة أمازون دوت كوم 7.50% عند سعر 3329.98.

ومن جهة أخرى، كان الأداء الأفضل في مؤشر ناسداك قد سجله سهم شركة إيريتيك فارما الذي ارتفع بمقدار 52.31% عند سعر 6.260، وواصل سهم شركة إلايد هيلثكير ارتفاعه عند 38.38% وأغلق عند مستويات 8.220.

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ارتفع كذلك سهم شركة مين سوفت وير نحو 28.41% وأنهى تداولاته عند سعر 8.29.

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بقلم أيمن عزام

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