الأسهم الأمريكية تهبط الجمعة وسط خسائر في قطاع الخدمات

هبطت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة، وقد سجلت خسائر في قطاع الخدمات الاستهلاكية، النفط والغاز الطبيعي والمؤسسات العامة.

وعند نهاية التداولات في نيويورك، هبط مؤشر داو جونز الصناعي 0.42%، ومؤشر ستاندرد اد بورز 500 بنحو 0.54%، وناسداك بنحو 0.71%.

خسائر في قطاعات الخدمات

ومن بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر داو جونز الصناعي، برز سهم شركة بروكتر آند جامبل، الذي ارتفعت قيمته 2.01% أو 2.80 نقطة، وبلغ سعره 142.28 عند الإغلاق.

وفي المقابل، استمر ارتفاع سهم شركة سيسكو سيستمز عند 0.56% أو 0.31 نقطة وأغلق عند سعر 55.38، في حين زاد سهم هونيويل إنترناشونال إنك 0.37% أو 0.87 نقطة بسعر 233.75 عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للأداء الأضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم شركة كاتربيلر منخفضًا عند 2.74% أو 5.83 نقطة وتداول عند مستويات 206.73 عند الاغلاق.

وتراجع سهم بوينج بمقدار 2.21% أو 5.13 نقطة عند سعر 226.50، وهبط سهم شركة والت ديزني عند 1.30% أو 2.31 نقطة بسعر 176.04.

ومن جهة أخرى، كان الأداء الافضل في مؤشر ستاندرد آند بور 500 من نصيب شركة كابري هولدنجز‎، إذ ارتفع سهمها بمقدار 12.51% عند سعر 56.31.

وصعد سهم شركة كي ال اي تينكور عند 8.99% وأغلق عند مستويات 348.15، وسهم فورتف كورب نحو 5.20% وأنهى تداولاته عند سعر 72.63.

ومن بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، هبط سهم شركة نيوول براندرز بنسبة 9.07% وأغلق جلسته عند سعر 24.75.

وتراجع سهم شركة أمازون دوت كوم 7.50% عند سعر 3329.98.

ومن جهة أخرى، كان الأداء الأفضل في مؤشر ناسداك قد سجله سهم شركة إيريتيك فارما الذي ارتفع بمقدار 52.31% عند سعر 6.260، وواصل سهم شركة إلايد هيلثكير ارتفاعه عند 38.38% وأغلق عند مستويات 8.220.

ارتفع كذلك سهم شركة مين سوفت وير نحو 28.41% وأنهى تداولاته عند سعر 8.29.