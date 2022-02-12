بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تهبط الجمعة وسط ارتفاع أسعار النفط

هبطت أسهم أبل وأمازون وإنفيديا ومايكروسوفت
أيمن عزام 9:23 ص, السبت, 12 فبراير 22 9:23 ص, السبت, 12 فبراير 22

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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ، الجمعة، انخفاضا وسط ارتفاع أسعار النفط وملامسة أسعار العقود الآجلة لخام برنت مستوى 95 دولارا للبرميل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الجمعة، إن الغزو الروسي لأوكرانيا “يمكن أن يبدأ في أي وقت”، بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، ولا تزال الولايات المتحدة “ترى علامات مقلقة للغاية على تصعيد روسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى منطقة الحدود الأوكرانية.

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وأدلى كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بهذه التصريحات إلى جانب نظرائه من المجموعة الرباعية – أستراليا والهند واليابان – بعد يوم من الاجتماعات في ملبورن وبعد أن حذرت وزارة الخارجية والرئيس جو بايدن المواطنين الأمريكيين من مغادرة أوكرانيا على الفور.

الأسهم الأمريكية تتراجع

وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقاً 85.44 نقطة أو 1.9% ليحقق 4418.64 نقطة، فيما انخفض «مؤشر ناسداك المركب» 394.49 نقطة أو 2.8% ليغلق عند 13791.15 نقطة.

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هبطت أسهم أبل وأمازون وإنفيديا ومايكروسوفت، وأثرت بشكل أكبر من أي قطاعات في تراجع ستاندرد آند بورز 500.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 503.53 نقطة، أو 1.4%، ليغلق عند 34738.06 نقطة.

وارتفعت أسعار النفط 3% الجمعة، عند أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات، بعد أن أدى تصاعد المخاوف من قيام روسيا، بغزو أوكرانيا إلى زيادة المخاوف من قلة إمدادات النفط الخام العالمية.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت عند الإغلاق نحو 3.03 دولار أو 3.3%، لتحقق 94.44 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.22 دولار أو 3.6% إلى 93.10 دولار للبرميل.

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بقلم أيمن عزام

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